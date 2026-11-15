قمة «آسيان» تنطلق على وقع تحركات القوى الكبرى

انطلقت في العاصمة الفلبينية مانيلا، الأحد، القمة التاسعة والأربعون لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وسط خلافات بشأن الأمن والتجارة والطاقة، فيما تتجه الأنظار إلى زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة للمنطقة، ثم اجتماعه التاريخي مع نظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين في الصين الخميس المقبل.

وتأتي جولة ترامب الآسيوية بعد خسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في وقت يسعى الرئيس الأمريكي إلى استعادة الزخم السياسي عبر تحركات دبلوماسية كبرى، على رأسها أول قمة ثلاثية تجمع قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا، وسط توقعات بأن تركز على الترسانات النووية والحرب في إيران.

وفي افتتاح قمة «آسيان»، دعا الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور إلى وحدة الدول الإحدى عشرة، مؤكداً أن التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية والتطورات التكنولوجية وتغير المناخ تفرض تحديات تتجاوز قدرة أي دولة على مواجهتها منفردة. كما حث الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو على تعزيز العمل الجماعي وتوحيد المواقف في المؤسسات الدولية.

ويتصدر جدول أعمال القمة أمن الطاقة والغذاء، وتداعيات الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، والتوترات في بحر الصين الجنوبي، إلى جانب الأزمة المستمرة في ميانمار. وأكدت الفلبين أن المفاوضات مع بكين بشأن مدونة سلوك في بحر الصين الجنوبي لن تُستكمل هذا العام، رغم إحراز تقدم في مسارها.

وفي ملف ميانمار، يناقش القادة إمكان استئناف الاتصالات مع سلطاتها العسكرية بصورة تدريجية، وربطها بإحراز تقدم في خطة السلام المكونة من خمس نقاط. ومن المرجح ترحيل حسم الملفات الخلافية إلى سنغافورة، التي تتولى رئاسة الرابطة العام المقبل.

ويصل ترامب إلى مانيلا الثلاثاء برفقة وزير الخارجية ماركو روبيو، للمشاركة في اجتماع مع قادة «آسيان»، وآخر مع زعماء اليابان والهند وأستراليا ضمن تحالف «كواد»، الذي يعزز التنسيق الاستراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتُعقد اللقاءات في ظل قلق إقليمي من اتساع النفوذ الصيني وتصاعد الاحتكاكات البحرية.

وينتقل ترامب بعد ذلك إلى مدينة شينزن الصينية للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك). وأكد البيت الأبيض والكرملين ترتيبات القمة الثلاثية المقررة الخميس، التي يُنتظر أن تبحث إمكان إطلاق مفاوضات جديدة لضبط التسلح النووي بعد انتهاء آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية بين واشنطن وموسكو في فبراير الماضي.

وأثارت القمة المرتقبة تحفظات في اليابان، حيث أبدت مصادر حكومية ودبلوماسية مخاوف من تفاهمات قد تؤثر في النظام الأمني الإقليمي، لا سيما بشأن تايوان، فيما حذرت أصوات أوروبية من أي تسويات تخص أوكرانيا دون مشاركة كييف. ويشير مراقبون إلى أن رمزية الاجتماع قد تفوق نتائجه العملية.