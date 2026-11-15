زيلينسكي: روسيا أطلقت 2300 مسيّرة و15 صاروخاً على أوكرانيا خلال أسبوع

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن عددا كبيرا من الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة من طراز "شاهد" ينجح في استهداف محطات الكهرباء الفرعية الأوكرانية، بسبب استمرار القيود المفروضة على سرعة تشغيل أجهزة خدمة "ستارشيلد" على امتداد خط الجبهة وفي المناطق الأوكرانية الخاضعة للاحتلال المؤقت.

وأضاف زيلينسكي، في منشور عبر موقع "فيسبوك"، أن روسيا أطلقت خلال الأسبوع الماضي وحده أكثر من 2300 طائرة مسيرة هجومية، و1590 قنبلة جوية موجهة، و15 صاروخا من طرز مختلفة على أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وقال زيلينسكي "يستهدف الروس محطات الكهرباء الفرعية بطائرات مسيرة من طراز "شاهد"، وينجح عدد كبير من هذه الهجمات في الوصول إلى أهدافه، بسبب استمرار القيود المفروضة على سرعة تشغيل أجهزة خدمة ستارشيلد على امتداد خط الجبهة وفي المناطق الخاضعة للاحتلال المؤقت".