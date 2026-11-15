موسكو تؤكد.. قمة تاريخية تجمع بوتين وترامب وشي في الصين

أكدت روسيا مشاركة الرئيس فلاديمير بوتين في قمة غير مسبوقة تجمعه مع نظيريه الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب في مدينة شنغن الصينية الأسبوع المقبل، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية السبت.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية الرسمية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إنه "تم التوصل إلى اتفاق لعقد اجتماع ثلاثي بتاريخ 19 نوفمبر بين الرئيس بوتين والرئيس شي والرئيس ترامب. هذا الاجتماع سيُعقد في شنغن على هامش قمة أبيك".

وستمثل هذه القمة التي كانت واشنطن قد أعلنت عنها سابقا، أول لقاء ثلاثي من نوعه يجمع رؤساء الدول الثلاث. ولم تؤكد الصين حتى الآن عقد الاجتماع.

وكانت متحدثة باسم البيت الأبيض قد صرحت للصحافيين الجمعة، أن القادة الثلاثة سيلتقون على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في المدينة الواقعة جنوب الصين.

وبحسب البيت الأبيض، ستتناول المناقشات قضايا تتعلق بتقليص الأسلحة النووية على مستوى العالم بالإضافة إلى الحرب في الشرق الأوسط، لكنها لن تتطرق إلى النزاع في أوكرانيا.