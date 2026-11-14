أمريكا.. استئناف الرحلات الجوية بعد تعليقها لساعات





استؤنفت الرحلات الجوية السبت في الولايات المتحدة بعد تعليقها لساعات الجمعة، ما تسبب في حالة من الفوضى العارمة في المطارات، فيما حذرت السلطات من أن عودة حركة الطيران إلى وضعها الطبيعي ستستغرق بعض الوقت في أعقاب تعطل آلاف الرحلات.

وكتب وزير النقل شون دافي في منشور على اكس أن "العمليات تعود تدريجا إلى طبيعتها"، لكن "التأخيرات والإلغاءات ستتواصل ريثما تعيد الشركات جدولة الرحلات وتوجيه الطائرات والطواقم إلى حيث تشتدّ الحاجة إليها".

وترك التوقف الشامل للرحلات المسافرين في جميع أنحاء البلاد في حالة من الترقب والحيرة، لا سيما أن بعضهم أنزل من الطائرة قبل لحظات من إقلاعها فيما بدا موظفو شركات الطيران عاجزين عن تفسير الموقف.

وهذه المرة الثانية فقط منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 التي يصدر فيها مثل هذا الإنذار في المجال الجوي الأميركي، علما أنه من بين الأكثر ازدحاما في العالم.

صباح السبت، كانت آثار التعطل لا تزال بادية في مطارات رئيسية، ومنها مطار جون إف كينيدي في نيويورك الذي أظهر موقعه الإلكتروني عشرات الرحلات المتأخرة والملغاة.

وفي مطار ريغان الوطني في واشنطن، قال المسافر كولين مونتغومري الجمعة إنه يدرس الاستعاضة عن رحلة الطائرة بقيادة سيارة.

أما جوزيف أندرسون (72 عاما) الذي كان ينوي السفر من لاس فيغاس إلى أوكلاند في ولاية كاليفورنيا، فقال "نحاول أن نقرر ما إذا كان علينا إعادة جدولة رحلتنا أم الانتقال بالسيارة أم ماذا نفعل، ولكن إذا كانت البلاد بأكملها متوقفة، فهذا يعني أن الطرق السريعة ستكون مزدحمة أيضا".

وبعد أربع ساعات من توقف الرحلات، أعلنت السلطات رفع قرار حظر الطيران عند الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي (01:15 ت غ السبت).

وأكد شون دافي أن "استئناف العمليات بشكل طبيعي سيستغرق بعض الوقت... فسلامتكم وسلامة عائلاتكم خلال السفر أولويتنا".

وعزت السلطات القرار إلى تقادم أجهزة الاتصالات المستخدمة منذ عقود، نافية أن يكون أي عمل تخريبي خلف الحادثة.

وقال دافي "هذه مشكلة تتعلق بنظام متقادم. لدينا محوّلات قديمة جدا، وأجهزة توجيه قديمة".

وأضاف "نحن نستخدم أسلاكا نحاسية صغيرة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي. إنه نظام قديم تعطل، تعطل في كل مكان، بعدما حُمّل فوق طاقته".

ويأتي هذا العطل بعد يوم من طلب دافي رسميا من الكونغرس تمويلا بقيمة 30 مليار دولار بهدف تحديث وتطوير نظام مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة.

وعقب رفع قرار تعليق الرحلات، جدد دافي مناشدته مؤكدا "سأكررها مليون مرة: على الكونغرس أن يمنح الرئيس الموارد اللازمة" ليتمكن من إقرار التمويل.