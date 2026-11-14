19.6 مليون دولار مدفونة في الغابات.. المجر تنبش الفساد في عهد أوربان

أعلنت هيئة مكافحة الفساد في المجر أنها صادرت 19,6 مليون دولار نقدا، كانت مخبأة في غابات وأماكن أخرى، وذلك في إطار تحقيق يستهدف وزيرا في حكومة فيكتور أوربان السابقة.

ويُتهم ميكلوس سيشتاك الذي تولّى منصب وزير التنمية الوطنية في المجر بين عامي 2014 و2018، بتلقي رشى في إطار مخطط يتضمن شراء شركة النقل الحكومية حافلات مستعملة بأسعار مبالغ فيها.

وأعلنت الوكالة الوطنية لاسترداد الأصول وحمايتها، وهي هيئة لمكافحة الفساد تتمتع بصلاحيات واسعة أنشأتها الحكومة الجديدة، أنها نفّذت مداهمات في عدد من المواقع الخميس والجمعة، في إطار الإجراءات الجنائية بحق سيشتاك.

وقالت في بيان "خلال عمليات التفتيش، عثر المحققون على مبالغ كبيرة من الأموال النقدية، كانت مطمورة في غابات ومخبأة في مبانٍ زراعية ومستودعات وعقارات سكنية".

وأوضح البيان أن "إجمالي الأموال النقدية التي عُثر عليها خلال يومين من التفتيش بلغ 5 مليارات و71 مليونا و632 ألف فورنت، ومليونين و658 ألفا و350 يورو، ومليونا و257 ألفا و100 دولار أمريكي"، ما يعادل في مجموعه 19,6 مليون دولار.

ووعد رئيس الوزراء بيتر ماديار الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات التي أُجريت في أبريل، منهيا 16 عاما من حكم فيكتور أوربان، بفتح تحقيقات في مزاعم فساد وإساءة استخدام السلطة خلال عهد سلفه.

وأُوقف سيشتاك ووزيران آخران من عهد أوربان وشقيق رئيس الوزراء السابق في قضايا مختلفة خلال الفترة الأخيرة، في وقت تسارعت فيه وتيرة التحقيقات في قضايا الفساد خلال الأسابيع الماضية.