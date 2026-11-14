أوكرانيا.. الإفراج عن جنرال متهم بالفساد بكفالة 1,2 مليون دولار

أفرجت السلطات الأوكرانية عن جنرال في جهاز الأمن "اس بي يو" كان محتجزا للاشتباه بتورطه في قضية فساد خطيرة، وذلك بعد دفعه كفالة مالية بقيمة 1,2 مليون دولار.

وأظهرت لقطات بثها موقع اخباري الجنرال سيرغي دوكا عقب خروجه من السجن، حيث أكد براءته وشكر "رفاقه في السلاح" داخل جهاز الأمن الأوكراني الذين جمعوا مبلغ الكفالة.

وأُلقي القبض على دوكا في 4 نوفمبر في إطار عملية لمكافحة الفساد استهدفت مجموعة إجرامية يزعم المحققون أنها تضم عناصر من جهاز الأمن الأوكراني ومكتب المدعي العام والشرطة إلى جانب أفراد من شبكات الجريمة المنظمة.

ووفقا للمكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا "نابو"، قامت هذه المجموعة بدفع رشى لمسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون مقابل غض الطرف عن مراكز اتصالات تدير عمليات احتيال وتتاجر بالمخدرات وتنتج سجائر مقلدة وعملات مزيفة.

وبحسب "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود"، فإن مراكز الاتصالات الاحتيالية هذه في أوكرانيا تدر إيرادات تصل إلى مليار دولار شهريا.

وفي أوائل نوفمبر، أعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد عن توجيه الاتهام رسميا لخمسة أشخاص جدد في إطار هذه القضية، كان دوكا من بينهم.

وعقب إطلاق سراحه من الحبس الاحتياطي، زعم دوكا الجمعة أنه وقع ضحية لـ"عملية انتقامية من قبل قادة هيئات مكافحة الفساد"، في إشارة إلى النزاع بين هذه الهيئات وجهاز الأمن الأوكراني.