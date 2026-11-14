وزير النقل الأمريكي يعلن فتح المجال الجوي.. ماذا حدث للطائرات والمطارات؟

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة، رفع قرار استمر لساعات بوقف الرحلات الجوية في جميع مطارات البلاد، حيث عزا مسؤولون كبار ما حدث إلى أجهزة قديمة، مستبعدين حدوث هجوم سيبراني أو أي صلة بالعطل الذي طرأ على أنظمة مايكروسوفت.

وصرح وزير النقل شون دافي خلال إحاطة صحافية في البيت الابيض في وقت متأخر بأن المجال الجوي الأمريكي قد "فُتح" الآن أمام حركة الملاحة، محذرا في الوقت نفسه من أن تجاوز حالة الفوضى في حركة السفر سيستغرق بعض الوقت.

وقال دافي "عند الساعة 8,15 من مساء اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة، قمنا بفتح المجال الجوي"، مستطردا "هل يعني هذا أن جميع الرحلات ستقلع في الحال؟ ستكون الحركة بطيئة".

ويأتي هذا العطل بعد يوم من طلب دافي والبيت الأبيض رسميا من الكونغرس تمويلا بقيمة 30 مليار دولار بهدف تحديث وتطوير نظام مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة.

أضاف دافي أن الأجهزة "حُمّلت فوق طاقتها بالبيانات، ما أدى إلى تعطلها"، متابعا "الأجهزة القديمة هي التي تعطلت، وأعتقد أن السؤال المطروح على الشعب الأمريكي هو: هل تريدون من الكونغرس تمويل هذا".

لكن أكد أن السفر جوا لا يزال آمنا للأمريكيين.

ونفى وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين التكهنات بشأن هجوم إلكتروني منسق على الولايات المتحدة أو أي صلة لما حدث بانقطاع خدمة مايكروسوفت.

وقال "أهلاً بكم في الجمعة 13، أليس كذلك؟ أريد أن أتأكد من أن الجميع يدركون أنه لا توجد أي صلة بين هذا الأمر وشركة مايكروسوفت. أعلم أن الكثيرين قفزوا إلى هذا الاستنتاج".

وأضاف مولين أنه "لم يكن هناك في الواقع أي هجوم إلكتروني".

وتابع "عندما نبدأ في فحص التهديدات والهجمات السيبرانية، عادة ما يتقدم البعض ليقولوا: نحن قمنا بذلك"، موضحا "لم نرصد أي أثر لذلك".

لكنه اشار إلى أن وكالات الأمن وإنفاذ القانون الأمريكية لا تزال تجري تحقيقاتها ولم تستبعد أي احتمال.

كما دافع الوزيران عن الرئيس دونالد ترامب الذي لم يدل بعد بأي تعليق بشأن توقف حركة الطيران.

وقال مولين "الرئيس ترامب استدعى على الفور أشخاصا إلى مكتبه"، مضيفا "كنا على تواصل".