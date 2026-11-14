روبيو: لا حاجة إلى مزيد من العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم أمس الجمعة أن شن مزيد من العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران غير ضروري، لأن المعاناة الاقتصادية التي تُلحقها الولايات المتحدة بطهران المنهكة بالغة الشدة.

وجاء تصريح روبيو، خلال كلمة أمام جمعية الفيدراليين، ليؤكد تصريحا أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الأسبوع، قال فيه إن الحرب "انتهت فعليا من الناحية العسكرية".

وقال روبيو: "وفي الوقت الراهن، بصراحة، فإن المعاناة الاقتصادية التي نُلحقها بذلك النظام بالغة الشدة لدرجة أنه لا حاجة إلى عمل عسكري، لأننا أضعفناهم كثيرا... لكنني أعتقد أن النصر يتمثل في ضمان ألا يمتلكون أبدا سلاحا نوويا".

وأقر روبيو أيضا بالمعاناة الاقتصادية التي تعرض لها الأمريكيون جراء الحرب، التي دفعت تكاليف الوقود إلى الارتفاع وأثرت في جميع قطاعات الاقتصاد العالمي تقريبا.

وقال إنه كان من السهل على ترامب تجاهل التهديد الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني، وتجنب حرب لا تحظى بشعبية، و"ترك الأمر لمن يأتي بعده ليشعر بالقلق بشأنه"، مضيفا أن الرئيس قرر أنه "لن يتركه الأمر دون معالجة".

وأضاف روبيو: "لكن الأمر شاق. إنه ليس سهلا، بل صعب. وفي كثير من الأحيان يسبب، كما تعلمون، معاناة، اقتصادية وغيرها. ولذلك نحن ندرك ذلك".