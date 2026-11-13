أمريكا.. ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى في نيويورك إلى 8 أشخاص

أعلنت سلطات مدينة نيويورك، أن ثمانية أشخاص بينهم طفلان قضوا جراء انهيار مبنى سكني قبل يوم، حيث أمضى رجال الإطفاء الليل بأكمله في البحث عن ناجين وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض. وانهار المبنى المكون من ثلاثة طوابق في بروكلين بعد ظهر الأربعاء داخل موقع حفر مجاور كان يتم فيه إنشاء أساسات لمشروع بناء جديد. وقال رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني أثناء إعلانه الحصيلة النهائية للقتلى "كان هذا صباحا ومساء مروعين لمدينتنا"، مشيرا إلى إصابة أكثر من اثني عشر شخصا آخرين. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الضحايا ينتمون إلى بلدان متعددة منها الاكوادور وغواتيمالا وغينيا، وأصغرهم في التاسعة من عمره. وأعلن جهاز الإطفاء في نيويورك بعد ظهر الخميس، عدم وجود ضحايا آخرين في الموقع، مع انتهاء عمليات البحث التي استمرت ساعات واستخدمت فيها طائرات مسيرة وكلاب بوليسية. وذكر مسؤولون أن سبب الانهيار لم يتضح على الفور.

واضافة إلى انهيار المبنى الذي يعود تاريخه إلى عام 1930 ويضم أربع شقق ومساحات تجارية، انهارت أيضا واجهة مبنى مجاور.

وقال شاهد عيان تم التعريف عنه باسم أنتوني فقط لقناة "بيكس11 نيوز" إنه سمع أشخاصا يصرخون ودوي يشبه صوت انفجار "قنبلة" مع انهيار المبنى.

وأفادت شاهدة أخرى تدعى ميليسا أورنا صحيفة "نيويورك تايمز" "اهتز المبنى كله ومن ثم انهار".

ووفقا لوثائق صادرة عن إدارة المباني في المدينة واطلعت عليها وكالة فرانس برس، كان قد صدر أمر بوقف العمل في موقع البناء خلال شهر أبريل، وذلك بسبب ظروف هدم تنطوي على مخاطر محتملة.

ومع ذلك، استمر العمل، ما أدى إلى فرض غرامة قدرها 10 آلاف دولار على الشركة المعنية. ولم يتم حتى الآن إثبات وجود صلة بين هذه المخالفات وانهيار المبنى.

وأشار ممداني إلى أن خمسة كيانات رئيسية كانت تعمل في الموقع، وأن السلطات بدأت في إجراء عمليات "تمشيط" لمئة موقع بناء أخرى في أنحاء المدينة ترتبط بهذه الكيانات.

ووعد ممداني بإجراء تحقيق شامل وبمحاسبة أي شخص مسؤول "محاسبة كاملة". وأعرب بعض الأشخاص في فلاتبوش، وهو الحي الذي شهد حادث الانهيار وغالبية سكانه من السود، عن غضبهم إزاء عمليات التغيير العمراني والاجتماعي وأعمال التطوير في حيهم.

وقال ونستون براون، رجل الأعمال البالغ 54 عاما، لوكالة فرانس برس وهو يقف على رصيف مقابل للمبنى المنهار "الأمر برمته يتعلق بجني المال فقط. لم يكترثوا للخطر".