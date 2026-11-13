"إف بي أي" يصادر 1.2 مليار دولار من العملات المسروقة من بينانس

أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي أي) يوم الخميس أنه صادر أكثر من 2ر1 مليار دولار من العملات المشفرة التي أُبلغ عن سرقتها الشهر الماضي من "بينانس"، أكبر منصة تداول للعملات المشفرة في العالم.

وتعتبر سرقة حوالي 3ر6 مليارات دولار من منصة "بينانس" أكبر عملية سرقة للعملات المشفرة في التاريخ، وقد نسب (إف بي أي) هذه السرقة في وقت سابق إلى مجموعة قرصنة كورية شمالية تُعرف باسم "تريدر تريتور".

وقد تعاونت الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص حتى الآن لتجميد أكثر من 7ر2 مليار دولار من الأموال المسروقة، وأعلنت وزارة العدل يوم الخميس أنها حصلت الآن على إذن قضائي لمصادرة أو تجميد أكثر من 2ر1 مليار دولار من هذا المبلغ الإجمالي.

وعادةً في مثل هذه الحالات، تقدم الحكومة الأمريكية طلبا بالمصادرة إلى قاض، الذي سيحدد بعد ذلك من له حق مشروع في الأموال المستردة.

كما أنحى "إف بي أي" يوم الخميس باللائمة على كوريا الشمالية في مخطط هندسة اجتماعية منفصل، يقول المسؤولون إنه أدى إلى سرقة عملات مشفرة بقيمة 400 مليون دولار خلال الـ18 شهرا الماضية.

وتعتمد تلك الخطة، المعروفة باسم "فيس ستيلر"، على خطوات معقدة تجمع بين اختراق تطبيقات المراسلة الشهيرة واستخدام تقنية التزييف العميق (ديب فيك) لإنشاء مقاطع فيديو مضللة.

ولطالما اتهم مسؤولون أمريكيون كوريا الشمالية بشن هجمات سيبرانية لجمع الأموال وتمويل نظامها، بما في ذلك برامجها للأسلحة غير المشروعة.