وسط توتر العلاقات.. رئيسة وزراء اليابان تزور الصين لحضور قمة "أبيك"

تعتزم رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي زيارة الصين الأسبوع المقبل للمرة الأولى منذ توليها منصبها، وذلك للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" التي تستضيفها مدينة شنجن، وفق ما أفادت الحكومة اليابانية.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا شديدا منذ أن صرحت تاكايتشي في نوفمبر من العام الماضي بأن طوكيو قد تتدخل في حال هاجمت الصين جزيرة تايوان التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

وقال ماساناو أوزاكي، نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "من المقرر أن تزور رئيسة الوزراء تاكايتشي كلا من الفلبين والصين في الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر، لحضور اجتماعات قمة مرتبطة برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)".

وستكون هذه الزيارة إلى الصين هي الأولى لها منذ توليها رئاسة الوزراء في أكتوبر من العام الماضي.

وأوضح أوزاكي أن تاكايتشي ستناقش خلال قمة "أبيك" قضايا "التجارة والاستثمار، والتكامل الاقتصادي الإقليمي، والمرونة في مجال الاقتصاد والطاقة، والاقتصاد الرقمي... وستعرض موقف اليابان بشأن هذه المسائل".

لكن الأنظار ستتجه بشكل خاص نحو أي تفاعل قد يحدث بينها وبين الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقبل توجهها إلى شنغن، ستزور تاكايتشي مانيلا لحضور اجتماع رابطة "آسيان" التي تضم 11 دولة.

كما أشار أوزاكي إلى أنه وعلى هامش "آسيان"، يجري الترتيب لعقد اجتماع لمجموعة "كواد" التي تضم قادة أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة.