قتيل و4 مصابين في إطلاق نار قرب البيت الأبيض بواشنطن

قُتل شخص وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار شهدته العاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس، بالقرب من قاعة رياضية في حي لوغان سيركل، على مسافة نحو 1.6 كيلومتر من البيت الأبيض، فيما فرضت الشرطة طوقاً أمنياً واسعاً حول المنطقة، وسط عملية مستمرة للتعامل مع مسلح تحصّن داخل مبنى سكني.

ونقلت شبكة «إن بي سي واشنطن» عن الشرطة تأكيدها سقوط قتيل وأربعة مصابين نُقلوا إلى المستشفيات بحالات متفاوتة، فيما أفادت مصادر أمنية بأن المشتبه به تحصّن في أحد الطوابق العليا من مبنى سكني يقع فوق القاعة الرياضية، دون الإعلان عن توقيفه.

ووقع إطلاق النار صباحاً في منطقة مزدحمة تضم مباني سكنية ومتاجر ومطاعم، بالقرب من تقاطع الشارعين الخامس عشر و«بي» شمال غربي العاصمة.

وقالت عضوة مجلس مدينة واشنطن بروك بينتو إن إطلاق النار وقع داخل قاعة «فيدا فيتنس» الرياضية وفي محيطها، مؤكدة إصابة عدة أشخاص، وداعية السكان إلى الابتعاد عن المنطقة.

وأعلنت شرطة العاصمة استنفار فرق الاستجابة للطوارئ، فيما انتشر عناصر مدججون بالسلاح في الشوارع وعلى أسطح مبانٍ مجاورة، وأغلقت السلطات عدداً من الطرق، وأصدرت تعليمات للسكان في محيط الحادث بالبقاء داخل المباني والابتعاد عن النوافذ.

وشاركت عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات في دعم عمليات الشرطة، بينما فرضت إجراءات احترازية على مدارس قريبة، شملت تقييد الدخول والخروج.

وأعلن قائد الشرطة بالإنابة جيفري كارول. وقال كارول في تصريح للصحافيين إن المشتبه به في عملية إطلاق النار عُثر عليه مصابا بعيار ناري من سلاحه، بعدما تحصّن داخل شقته الواقعة على مقربة من الموقع. قالت الشرطة إنه يُعتقد أن المشتبه به كان على خلاف مع اتحاد ملاك المبنى السكني.