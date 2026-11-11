قنابل «كاذبة» تغلق مئات المدارس والمنشآت التعليمية في أوروبا



بعد موجة بلاغات كاذبة بوجود قنابل خلال الأسبوع الأول من نوفمبر أسهمت في تحويل مسار أو تعطيل عشرات رحلات الطيران في دول أوروبية، طالت موجة رسائل تهديد بوجود قنابل في المدارس كلاً من إيطاليا، والمملكة المتحدة (تحديداً اسكتلندا وأيرلندا الشمالية)، وجمهورية أيرلندا.

وشهدت إيطاليا إخلاء ما لا يقل عن 300 مدرسة في أنحاء البلاد بعد تلقيها رسائل بريد إلكتروني متطابقة بوجود متفجرات، وُقّعت باسم «ميخائيل أندروبوف» وتضمنت أيضاً تهديداً لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

وقال وزير التعليم، جوزيبي فالديتارا، إنه طلب من الطلاب في أكثر من 300 مدرسة مغادرة المباني، بعد تهديد تم إرساله بالبريد الإلكتروني. ولم تكشف السلطات عن مصدر هذا البريد الإلكتروني.



يُشار إلى أن الهجمات السيبرانية تزيد في أوروبا مع أهداف تشمل الرحلات الجوية ومتاجر السوبرماركت. وعرقل المهاجمون مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك عمليات في دور الجنازات، وأجهزة التجميد في متاجر السوبرماركت، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وألقت ميلوني ومسؤولوها باللوم على قراصنة موالين لروسيا في الهجمات السيبرانية الأخيرة التي أضرت أيضاً بوزير الخارجية أنطونيو تاياني، بعد زيادة عمليات التخريب الهجينة من كيانات يُشتبه في أنها متحالفة مع حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وفي سياق متصل، أعلنت السلطات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية بالمملكة المتحدة والسلطات في جمهورية أيرلندا وصول رسالة تهديد إلى عدد ​كبير من المدارس من خلال البريد الإلكتروني أمس، اتضح أنها زائفة ومصدرها خارج بريطانيا، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت الشرطة ‌الأيرلندية إنها على علم «برسالة عامة» ​أُرسلت إلى عديد ⁠من ​المدارس، وإنها ⁠توصلت إلى أن التهديد ليس له أي مصداقية ولا داعي لإخلاء المدارس. وذكرت الشرطة في أيرلندا الشمالية أن أكثر من 300 مدرسة تلقّت أيضاً بريداً إلكترونياً يتضمّن ⁠تهديداً، جرى التعامل معه على ‌أنه زائف، وأضافت أن البريد الإلكتروني مصدره ​من خارج بريطانيا.



وقال أنتوني ماكنالي، مساعد قائد ‌الشرطة: «نأخذ الوقائع من هذا النوع على محمل الجد، ونتفهّم القلق السائد في المجتمع وفي أوساط المدارس ولدى الطلاب وأولياء الأمور».

وأشارت الشرطة الأيرلندية إلى أن الآونة الأخيرة شهدت «زيادة في نشاط التهديدات ⁠الكاذبة ⁠وغير الموثوقة بوجود قنابل»، ونصحت الجمهور بالاتصال بالسلطات في حال تلقيهم مثل هذه التهديدات.

وفي اسكتلندا، أفادت صحيفة مترو «Metro» بإخلاء جميع المدارس في العاصمة إدنبرة لفترة وجيزة صباح اليوم، إلى جانب تأثر عدد كبير من المدارس في منطقتي هايلاندز وفايف، بينما أكدت الشرطة الاسكتلندية أنها تتعامل مع الرسائل كبلاغات كاذبة (خدع). وأوضحت الشرطة في اسكتلندا أن الرسائل عُدَّت على الفور زائفة، وجرى التعامل معها على هذا الأساس. وأضافت في بيان: «تحقيقاتنا توصلت إلى عدم وجود ما يشير إلى أنها تشكل تهديداً له ​مصداقية، ولا ​إلى وجود أي خطر يهدد الناس».



موجة تهديدات

وتأتي هذه الموجة امتداداً لسلسلة من التهديدات الإلكترونية المنسقة التي طالت قطاعات حيوية وإعلامية في دول أوروبية أخرى منذ مطلع نوفمبر الجاري، أبرزها:

في بلغاريا: تلقت مؤسسات إعلامية في العاصمة صوفيا (مثل قناة Nova TV) رسائل تهديد بوجود قنابل يوم الجمعة 6 نوفمبر، حملت التوقيع ذاته «ميخائيل أندروبوف».

وفي قطاعات الطيران الأوروبية: بحسب تقارير فرانس 24 ومنصات إخبارية أوروبية، تسببت موجة بلاغات كاذبة بوجود قنابل خلال الأسبوع الأول من نوفمبر في تحويل مسار أو تعطيل عشرات رحلات الطيران في عدة دول شملت إسبانيا، وبولندا، والدنمارك، والمجر، واليونان (التي شهدت إخلاء سفينة سياحية)، بالإضافة إلى إيطاليا وبريطانيا وبلغاريا.