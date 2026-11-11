وفاة "مفاجئة" لسفير روسيا لدى الولايات المتحدة

توفي السفير الروسي في الولايات المتحدة ألكسندر دارتشييف بشكل "مفاجئ" الأربعاء عن عمر يناهز 66 عاما، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية من دون تقديم تفاصيل إضافية حول سبب وفاته أو مكانها.

وقالت الوزارة في بيان "تعلن إدارة وموظفو وزارة الخارجية الروسية، ببالغ الحزن، عن الوفاة المفاجئة التي وقعت في 11 نوفمبر... لألكسندر نكيتيتش دارتشييف، سفير روسيا الاتحادية فوق العادة والمفوض لدى الولايات المتحدة الأمريكية" منذ مارس 2025.

ووصفت السفير الراحل بأنه "دبلوماسي مرموق، وقائد متمرس، وزميل ودود".

وسبق لدارتشييف أن عمل كسفير لروسيا في كندا بين 2014 و2021، حين عيّن مديرا لقسم أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية. ومنذ مطلع 2025، أشرف على كل منطقة شمال المحيط الهادئ التي تشمل المملكة المتحدة وإيرلندا وكندا والولايات المتحدة.

وأتى تعيينه سفيرا في واشنطن في مارس 2025 بعيد عودة الرئيس دونالد ترامب الى البيت الأبيض، وفي ظل تقارب في العلاقات بين الرئيس الجمهوري ونظيره فلاديمير بوتين.

وكان دارتشييف متخصصا في العلاقات الروسية-الأمريكية.