عمدة يابانية تسجل سابقة تاريخية بإجازة أمومة

استأنفت عمدة مدينة ياواتا، شوكو كاواتا، مهام عملها الرسمي بعد انتهاء إجازة أمومة استمرت أربعة أشهر، حيث شاركت في حملة وطنية للوقاية من الحرائق أمام إحدى المحطات في مدينة ياواتا بمحافظة كيوتو، في ظهور يمثل سابقة بارزة في المشهد السياسي المحلي الياباني. وفي مؤتمر صحافي عقد بمكتب المدينة لاحقاً، أعربت كاواتا البالغة من العمر ستة وثلاثين عاماً عن امتنانها العميق لجميع موظفي المدينة لتكاتفهم كفريق واحد لضمان استمرار العمل الإداري بانتظام طوال فترة غيابها. وبحسب صحيفة «اليابان نيوز»

لا توجد في التشريعات اليابانية الحالية مواد قانونية تنص صراحة على إجازة الأمومة للمحافظين ورؤساء البلديات، وتُعد كاواتا أول رئيسة بلدية تقدم على هذه الخطوة، مستندة في ذلك إلى أحكام قانون الحكم المحلي الذي يجيز لنائب العمدة القيام بمهام البديل في حالات الطوارئ أو ما يُعرف بـ«الحوادث الطارئة».

وقد وضعت ابنتها في منتصف شهر سبتمبر، مستفيدة من استمرار تقاضي راتبها كاملاً، بينما تولى أحد نوابها إدارة شؤون البلدية بصفة قائم بالأعمال. وقبيل بدء إجازتها، أجرت كاواتا نقاشات مكثفة مع كبار مسؤولي المدينة حول الملفات البلدية وخطط الاستجابة للكوارث، وحرصت طوال فترة غيابها على عقد اجتماعات دورية عبر تقنيات الاتصال المرئي كل يوم اثنين لمتابعة سير العمل وتقديم التوجيهات بشأن القضايا الجوهرية من منزلها، بل وتواصلت عبر تطبيقات المراسلة الفورية مثل «لاين» مع الموظفين لمعالجة تحذيرات الأمطار الغزيرة طوال فترة غيابها.

وتسلط هذه التجربة الضوء على تباين سياسات دعم الأمومة وإجازات الوالدين في الوظائف الحكومية والرسمية بين اليابان وعدد من الدول الغربية، حيث تمنح الولايات المتحدة الأمريكية موظفي الحكومة الفيدرالية إجازة والدية مدفوعة الأجر لمدة اثني عشر أسبوعاً بموجب القانون الفيدرالي المعمول به، وهو ما يقارب فترة الأشهر الأربعة التي خاضتها العمدة اليابانية، في حين تتبنى الدول الأوروبية سياسات أكثر شمولية وطولاً للموظفات في القطاعين الحكومي والخاص؛ إذ يفرض الاتحاد الأوروبي حداً أدنى للإجازة يبلغ أربعة عشر أسبوعاً، بينما تصل المتوسطات في معظم الدول الأوروبية إلى نحو ثمانية عشر أسبوعاً أو أكثر تصل أحياناً إلى عدة أشهر مدفوعة الأجر عبر صناديق الضمان الاجتماعي، مع توفير ضمانات مشددة لحماية الوظائف واستقرار المسار المهني للنساء.

وأكدت عمدة ياواتا في ختام تصريحاتها أنها نجحت في إرساء نمط عمل يتيح للمرأة الجمع بين إنجاب الأطفال ورعايتهم دون إحداث فجوات أو تعطيل في مسار العمل، مشددة على أن مسيرة الإنسان المهنية ومكتسباته يجب ألا تتعرض للتقويض التلقائي بسبب الأمومة. كما أعربت عن تطلعها لإجراء نقاشات موسعة مع قيادات الإدارة المحلية والوزارات المختلفة لتأسيس نظام مرن يسهل على الأجيال القادمة الاستفادة منه، وسط خطط زوجها، الذي يعمل معلماً في مدرسة ابتدائية، للحصول على إجازة الأبوة تالياً، في وقت تواصل فيه كاواتا أداء مهامها مع الاعتماد على العمل عن بُعد متى ما استدعت الضرورة ذلك.