طوارئ في باكستان بعد انهيار صخري يغمر محطة سد تاربيلا بالمياه





أعلنت السلطات الباكستانية حالة الطوارئ وأوقفت الأعمال مؤقتاً في مشروع التوسعة الخامسة لسد "تاربيلا" الاستراتيجي، شمال غربي البلاد، إثر انهيار كتلة صخرية أدى إلى اندفاع مياه النهر نحو الأنفاق ومواقع العمل، في حادث لم يسجل أي خسائر بشرية وسط تأكيدات رسمية بسلامة السد الرئيسي.

ووقعت الحادثة يوم الاثنين في منطقة "هاريبور" بإقليم خيبر بختونخوا، حيث أوضحت هيئة تنمية المياه والطاقة الباكستانية أن صخوراً ضعيفة انهارت خلال أعمال الحفر بالمستوى الثاني للنفق الواصل، مما سمح بتسرب المياه من حوض السحب إلى منطقة محطة توليد الكهرباء قيد الإنشاء.

من جانبه، أوضح المسؤول الإداري للمنطقة، وسيم أحمد، أن الانهيار تسبب في اختراق حاجز الحماية، بينما نجحت فرق الطوارئ في إنقاذ عامل جرفته المياه أثناء التدفق المفاجئ. وسارعت الهيئة إلى نفي الشائعات المتداولة حول انهيار النفق الرئيسي، مؤكدة خلو الموقع من أي إصابات بشرية أو وفيات، وعدم تضرر محطة الكهرباء أو قناة التصريف أو ساحة المحولات.

وفي تطور لاحق، أكد رئيس الهيئة، محمد سعيد، عقب عمليات تفقد ميدانية استمرت يومين، أن التقييمات الفنية الهندسية تثبت سلامة سد تاربيلا ومنشآته الحيوية بشكل تام. وقد أصدر توجيهات فورية بفتح تحقيق إداري وفني شامل لمعرفة ملابسات الحادث، إلى جانب وضع خطط عاجلة لإصلاح الأضرار وتقليص التداعيات المحتملة على الجدول الزمني للمشروع.

يُذكر أن مشروع التوسعة الخامسة يُعد أحد أبرز مشروعات الطاقة الكهرومائية الحيوية في باكستان، ويهدف إلى إضافة طاقة إنتاجية تبلغ 1530 ميغاواط عبر ثلاث وحدات توليد رئيسية. ويأتي هذا الحادث ليُشكل تحدياً جديداً أمام المشروع الذي واجه سابقاً عدة تعثرات وارتفاعات ملحوظة في تكلفته الإجمالية.