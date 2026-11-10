السفير الإماراتي يبحث مع وزير الدفاع الإثيوبي تعزيز التعاون

التقى سعادة عبدالله الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بمعالي محمد إدريس، وزير الدفاع الإثيوبي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة أديس أبابا.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها، بما يسهم في توطيد الشراكة بين البلدين الصديقين، ويعكس عمق العلاقات الوثيقة وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات.

كما أكد اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم مسارات التعاون الثنائي، ويعزز العلاقات القائمة على الصداقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين البلدين.