بيونغ يانغ تجري اختباراً جديداً لطوربيدات

أجرت بيونغ يانغ اختبارا جديدا لطوربيدات مخصصة لقواتها البحرية ستبدأ تزويدها بها اعتبارا من العام 2027، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، فيما تكثف البلاد تجاربها العسكرية.

وكانت بيونغ يانغ اختبرت في منتصف أكتوبر طوربيدا دقيقا مزودا الذكاء الاصطناعي لتوجيه نفسه ورصد هدفه.

وأفادت الوكالة بأن الاختبار الأخير الذي أجري الاثنين سمح بـ"التحقق من الفعالية القتالية للنوع الجديد من أنظمة الطوربيدات العالية السرعة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية، من المقرر أن تُزوَّد البحرية الكورية الشمالية هذا السلاح اعتبارا من مطلع العام 2027.

وكثّفت كوريا الشمالية تجاربها العسكرية خلال الأسابيع الأخيرة وشملت صواريخ وطائرات مسيّرة وطوربيدات، فيما جعل زعيمها كيم جونغ أون تعزيز القوة البحرية للبلاد أولوية.

وقامت بيونغ يانغ بالكشف عن مدمرتين تزن كل منهما 5000 طن عام 2025 وهي تسعى إلى تطوير فئة تزن 10 آلاف طن.

وأكد كيم الأسبوع الماضي أن بلاده تبني سفينة ذات قدرات قتالية "لا تملكها أي دولة أخرى في العالم".