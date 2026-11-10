نائب جمهوري يطلق إجراء لعزل وزير الدفاع الأمريكي في الكونغرس

أطلق النائب الجمهوري توماس ماسي أمس الاثنين إجراء لعزل وزير الدفاع بيت هيغسيث على خلفية الحرب في إيران، رغم أنه قد لا يؤدي الى إقصائه حتى بعد سيطرة الديموقراطيين على الكونغرس إثر فوزهم في الانتخابات النصفية.

وعرض ماسي، وهو نائب عن ولاية كنتاكي، ثمانية بنود لإجراء العزل، اتهم فيها هيغسيث على وجه الخصوص بخوض حرب من دون تفويض قانوني من الكونغرس، وإساءة استغلال صلاحياته كوزير للدفاع.

ويمكن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أن يبدأ التصويت على إجراء العزل اعتبارا من الأربعاء.

وقال عدد من نواب الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي إنهم قد يؤيدون عزل وزير الدفاع الذي يتولى هذا المنصب منذ عودة دونالد ترامب الى البيت الأبيض مطلع 2025.

من جهته، دافع وزير الخارجية ماركو روبيو عن هيغسيث أثناء زيارته باريس وقال في تصريح لصحافيين "أعتقد أن هذا غير عادل. أعتقد أن بيت قام بعمل جيد"، مشيدا بزميله وواصفا إياه بأنه "مجتهد وذكي للغاية".

ونسب روبيو إلى هيغسيث الفضل في المساعدة على بناء شراكات لمواجهة عصابات المخدرات في الأمريكيتين، وإضعاف الجيش الإيراني بشكل كبير، والإشراف على العملية التي اعتقل خلالها الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو.

وسيكون التصويت لصالح العزل نكسة لإدارة ترامب، تضاف إلى الفوز الكبير الذي حققه الديموقراطيون في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، ما أتاح لهم السيطرة على الكونغرس بمجلسيه (النواب والشيوخ) في ظل حالة من الغضب الشعبي إزاء الحرب في إيران وارتفاع أسعار الوقود.

رغم ذلك، لن يؤدي العزل إلى إطاحة هيغسيث تلقائيا، اذ إن ذلك يتطلب خضوعه لمحاكمة وإدانته من قبل ثلثي الأعضاء في مجلس الشيوخ، وهو عقبة يصعب تخطيها، حتى بعد تنصيب الأعضاء الجدد في الكونغرس مطلع سنة 2027.