انطلاق مفاوضات أبوظبي بشأن أوكرانيا اليوم

تنطلق، اليوم في أبوظبي، المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وسط تضارب أنباء بشأن مشاركة الأوروبيين، وفيما أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن حرب أوكرانيا ستنتهي قريباً، أعلن وزير خارجيته، ماركو روبيو، إحراز تقدم في ما يتعلق بالهيكلية الأمنية لأوكرانيا وأوروبا ما بعد الحرب.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه أجرى محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، لتنسيق المواقف مع الاتحاد الأوروبي، قبيل انطلاق المحادثات. وقال زيلينسكي عبر منصة إكس: «نسّقت وأورسولا أيضاً مواقفنا بشأن الاجتماع في أبوظبي.. نبذل كل ما في وسعنا لضمان أن تفضي المحادثات الثلاثية إلى نتائج». وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب المحادثة، أن الاتحاد الأوروبي سيكون حاضراً إلى جانب شركائنا«في محادثات أبوظبي.

بدوره، أعلن كبير المفاوضين الأوكرانيين، رستم عمروف، أن وفد بلاده إلى المحادثات سيعقد اجتماعات تنسيقية منفصلة مع ممثلين أوروبيين موفدين إلى أبوظبي. وقال عمروف عبر تلغرام:»سيكون في أبوظبي ممثلون عن دول أوروبية، بينها دول المجموعة الأوروبية الرباعية (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا)، إلى جانب ممثلين عن حلف شمال الأطلسي والمفوضية الأوروبية.. وسنعقد اجتماعات تنسيقية منفصلة مع شركائنا الأوروبيين«.

في المقابل، أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن محادثات أبوظبي ستعقد بمشاركة وفدي روسيا وأوكرانيا وبوساطة أمريكية، دون مشاركة ممثلين عن الدول الأوروبية. وقال بيسكوف، للصحفيين:»ما سيحدث في أبوظبي، هو محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الولايات المتحدة.. أما بالنسبة لوجود الأوروبيين، فأنتم تعلمون أن الأمريكيين لديهم قنوات اتصال خاصة بهم مع الأوروبيين والأوكرانيين مع الأوروبيين، ويبدو أنهم يبنون بالفعل آلية التنسيق الخاصة بهم، لكنني أكرر مرة أخرى، نحن نتحدث عن محادثات ثلاثية«. وأوضح أن موسكو لن تناقش علناً نماذج المفاوضات الأمنية المستقبلية.

نهاية حرب



في الأثناء، أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن حرب أوكرانيا ستنتهي قريباً، وذلك خلال مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية. وقال ترامب، في مقابلة مع برنامج»60 دقيقة«:»أعتقد أننا سنتمكن من إنهاء الحرب، وأعتقد أن ذلك سيحدث، وأن أوكرانيا ستنتهي بحدود جغرافية مختلفة بعض الشيء«. وأضاف ترامب أن أكبر عقبة أمام تحقيق السلام هي الكراهية الشديدة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأضاف ترامب:»أعتقد أن هذه الحرب ستنتهي، وستنتهي قريباً. والسبب الوحيد وراء انتهائها هو أنا«. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إحراز تقدم في ما يتعلق بالهيكلية الأمنية لأوكرانيا وأوروبا ما بعد الحرب بين موسكو وكييف، متوقعاً إحراز المزيد من التقدم في مفاوضات أبوظبي. من جهته، قال المبعوث الأمريكي، جاريد كوشنر، إنّ على روسيا وأوروبا إجراء محادثات مباشرة بشأن ترتيبات أمنية أوسع في إطار أي اتفاق سلام في أوكرانيا. وأضاف كوشنر:»ندرك أنّ قرارات صعبة تنتظرنا«.

إلى ذلك، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، فالديس دومبروفسكيس، إنه متفائل بحذر بأن التكتل سيتمكن من دعم أوكرانيا بـ45 مليار يورو إضافية، علاوة على التمويل الذي تمت الموافقة عليه بالفعل. وقال دومبروفسكيس للصحفيين في بروكسل خلال وصوله اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي:»نحن نعمل على تغطية فجوة التمويل لأوكرانيا التي اتضح أنها أكبر من المتوقع".

تبادل هجمات



ميدانياً، تبادلت روسيا وأوكرانيا مجدداً هجمات مكثفة، استهدفت منشآت للطاقة. وذكر مسؤولون، أمس، أن الهجمات الروسية شملت استهداف بنية تحتية للطاقة في منطقة أوديسا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. وأعلنت شركة أوكرينيرجو الأوكرانية الحكومية للطاقة انقطاع الكهرباء في مناطق مختلفة من البلاد، واستمرار الانقطاعات في بعض الحالات لمدة تصل إلى 16 ساعة يومياً. من جانبها، أعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية إسقاط 276 من أصل 317 طائرة مسيّرة روسية. وفي المقابل، شنت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيّرة على منطقة لينينجراد بالقرب من مدينة سان بطرسبرغ، ما أدى إلى اندلاع حريق في واحدة من أكبر مصافي النفط الروسية.