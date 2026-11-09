«كوب 31» يدعو إلى التحرك أسرع بشأن المناخ

دعا قادة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 31» دول ​العالم إلى تسريع مكافحة الاحتباس الحراري، لأن ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الكوارث الناجمة عن تغير المناخ يهددان الأرواح والاقتصاد العالمي. وجاءت الدعوة في مستهل المؤتمر، الذي بدأ، أمس، ويستمر لمدة أسبوعين في تركيا، للتركيز على المناخ حتى في ظل تحول الانتباه إلى أزمات دولية أخرى، تمتد من الحرب إلى ارتفاع التضخم، وحالة الضبابية بشأن الذكاء الاصطناعي.

وقال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: «يجب أن تدفعنا هذه اللحظة الملحة إلى المضي قدماً»، مضيفاً أن التقدم المحرز حتى الآن ليس قريباً حتى من أن يكون سريعاً ⁠بالقدر الكافي. وذكر ستيل أن مصادر الطاقة المتجددة هي الحل الواضح لتعزيز أمن الطاقة، مشيراً إلى أن منشآت الطاقة المتجددة وفرت على الاقتصاد العالمي مئات المليارات من الدولارات.

وقال مراد قوروم، رئيس المؤتمر ووزير البيئة والتطوير العمراني وتغير المناخ التركي: «نريد أن يشعر الناس بنتائج محادثات المناخ في حياتهم اليومية، في المباني التي تستخدم طاقة أقل، وفي وسائل المواصلات العامة النظيفة، وفي ​الطاقة التي يمكنهم تحمل تكلفتها، وفي الوظائف ‌الجديدة».

بدوره دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قادة العالم إلى التعامل بجدية مع مسألة التغير المناخي. وقال غوتيريش في بيان: «دخلنا عصراً جديداً من الظواهر المناخية القصوى»، وحث القادة المشاركين في المؤتمر على إبداء جدية، من خلال تسريع خفض الانبعاثات، والإسراع في تحقيق انتقال عادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل والحماية اللازمين للدول الأكثر عرضة للتأثر بالتغير المناخي.

من جهته عبر كريس بوين، رئيس الوفد الأسترالي، في مفاوضات «كوب 31» عن أمله بأن يظهر المؤتمر للعالم أن النهج متعدد الأطراف يحقق نتائج، وأشار إلى اتفاقية 2015 التاريخية للحد من ​الاحتباس الحراري، قائلاً، إن اتفاقية باريس تحقق نتائج، لكن يجب أن نتحرك بوتيرة أسرع.

إلى ذلك أظهر تقرير للأمم المتحدة، أمس، أن هذا العام يتجه لأن يكون واحداً من أكثر أربع سنوات ارتفاعاً في درجات الحرارة على الإطلاق، مدفوعاً بظاهرة النينيو القوية. ولفت التقرير إلى أنه في الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية مستوى أعلى بمقدار 1.47 درجة مئوية عن المتوسط في عصر ما قبل الثورة الصناعة، وقد ترتفع أكثر، بسبب ظاهرة النينيو القوية. وأوضح تقرير المنظمة العالمية ‌للأرصاد الجوية، الذي يشمل تسع مجموعات بيانات، أن كل سنة ‌من السنوات الـ12 الماضية، بما في ذلك عام 2026، صنفت ضمن السنوات الـ12 الأكثر دفئاً على الإطلاق منذ ​بدء تسجيل البيانات ‌حوالي عام 1850.