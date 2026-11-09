توماس ماسي يتقدم بمشروع قرار في مجلس النواب لعزل هيجسيث





اتخذ النائب توماس ماسي اليوم الاثنين خطوة لإرغام مجلس النواب الأمريكي على التصويت بشأن عزل وزير الدفاع بيت هيجسيث، مما يضع زملاءه الجمهوريين تحت الضغط لاتخاذ قرار بشأن عزل أحد أبرز الشخصيات في إدارة ترامب، وذلك في أعقاب خسائر انتخابية واسعة النطاق.

ويركز مشروع قرار العزل، الذي تقدم به ماسي، وهو نائب جمهوري عن ولاية كنتاكي، بشكل أساسي على الحرب في إيران. كما يتضمن إشارات إلى دور هيجسيث في تنفيذ العمليات العسكرية في كل من اليمن وفنزويلا.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار في مجلس النواب بحلول منتصف الأسبوع.