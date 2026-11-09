ترامب يكشف حسابات حروب الخارج وأزمات الداخل بعد هزيمة الجمهوريين











فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملفات السياسة الخارجية والداخلية في مقابلة تلفزيونية موسعة، كشف خلالها عن اقتراب اتفاق مع إيران قبل انتخابات الكونغرس، وتوقع تسوية للحرب الأوكرانية قد تغيّر خريطة البلاد، فيما أقرّ بأن الحرب مع طهران وارتفاع أسعار الوقود وتنامي الاستياء من إسرائيل أسهمت في الهزيمة الانتخابية للجمهوريين. وفي مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس»، دافع ترامب عن قراراته العسكرية، وأبدى استعداداً لتقديم تنازلات بشأن الهجرة، لكنه رفض تحمّل المسؤولية المباشرة عن خسارة حزبه السيطرة على مجلسَي الكونغرس.

وقال ترامب إن واشنطن وطهران كانتا قريبتين من التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات، لكن نتائجها منحت الإيرانيين أملاً في تحسين موقفهم التفاوضي، مؤكداً أن الاتفاق سيُبرم في نهاية المطاف. واستبعد تصعيد الحرب حالياً، قائلاً إنه لا يسعى إلى ذلك ولا يرى سبباً يستدعيه، لكنه أبقى الخيار العسكري مفتوحاً، مشيراً إلى مراقبة المنشآت النووية الإيرانية، بما فيها موقع «جبل الفأس»، وإمكانية استهدافه خلال ساعة إذا اقتضت الضرورة. وجدد تأكيده تدمير القدرات النووية الإيرانية، معتبراً أن التاريخ سينصف قراره شن الحرب، رغم كلفتها السياسية والاقتصادية. وأكد أنه كان سيتخذ القرار نفسه مجدداً، في موقف حمل رسالة إلى نائبه جي دي فانس، الذي ربط الهزيمة الانتخابية بالحرب.

وبشأن مضيق هرمز، قال ترامب إن الملاحة مستمرة، وإن الولايات المتحدة تسيطر على الممر الاستراتيجي. كما اعتبر أن إسرائيل لم تكن لتبقى لولا الضربات الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية.

أوكرانيا.. تسوية تغيّر الخريطة

وفي الملف الأوكراني، توقع ترامب اقتراب اتفاق لإنهاء الحرب، معتبراً أن العداء الشديد بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي يمثل العقبة الرئيسية أمام التسوية. وقال إن الحرب ستنتهي قريباً، لكن أوكرانيا قد تخرج منها بشكل جغرافي مختلف، في إشارة إلى احتمال تغيّر حدودها. وامتنع عن تحديد أي الرئيسين أكثر جدارة بثقته، مؤكداً احتفاظه بعلاقات جيدة مع كليهما، ومستبعداً أن يكون بوتين يناور لكسب الوقت. ودافع عن سياسته تجاه روسيا، مشيراً إلى استمرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية، لكن عبر بيعها للدول الأوروبية التي تتولى دفع ثمنها.

ودافع ترامب عن وزير الدفاع بيت هيغسيث في مواجهة مطالبات بإقالته، مستشهداً بما وصفه بانتصارات عسكرية في إيران وفنزويلا. وقال إن العملية الأمريكية في فنزويلا انتهت خلال أقل من ساعة باعتقال زعيم البلاد وزوجته، وإن واشنطن حصلت بالفعل على عوائد مالية كبيرة من العملية. وأضاف أن إجمالي قتلى القوات الأمريكية في عمليتي إيران وفنزويلا بلغ 18 عسكرياً، وفق الحصيلة التي قدمها، معتبراً أن الخسائر أقل بكثير من الحروب الأمريكية السابقة.

وعلى الصعيد الداخلي، أقرّ ترامب بأن سياسات ترحيل المهاجرين ربما اتسمت بقسوة مفرطة، خصوصاً بحق أشخاص أقاموا في الولايات المتحدة لعشر أو خمس عشرة سنة، ويعملون ويدفعون الضرائب من دون ارتكاب جرائم خطيرة. وأبدى استعداداً للعمل مع الديمقراطيين للتوصل إلى اتفاق يسمح لبعض هؤلاء بالبقاء بصورة قانونية، مع مواصلة ترحيل مرتكبي الجرائم الخطيرة، مؤكداً تلقي اتصالات من شخصيات ديمقراطية أبدت اهتماماً بالتعاون. وفي تفسير الهزيمة الانتخابية، أرجع ترامب جانباً منها إلى فشل الجمهوريين في إيصال رسالتهم الاقتصادية، رغم ما وصفه بالأرقام القياسية في الوظائف والأسواق والاستثمارات. وأقرّ باحتمال تحمله بعض المسؤولية عن ضعف الخطاب الاقتصادي، متوقعاً أن يشعر الأمريكيون بنتائج سياساته خلال الأشهر المقبلة.

وبشأن انتخابات الرئاسة عام 2028، رفض ترامب منح نائبه جي دي فانس تأييداً تلقائياً، مشيراً إلى احتمال عدم تأييد أي مرشح جمهوري، رغم اعتقاده أن دعمه سيكون مؤثراً. وأشاد بوزير الخارجية ماركو روبيو، معتبراً أنه يؤدي عمله بكفاءة عالية، وأشار إلى وجود شخصيات أخرى مؤهلة داخل مجلس الشيوخ، دون الكشف عن أسمائها. كما كشف عزمه إجراء تغييرات محدودة في إدارته، مع تأكيد ثقته بمعظم أعضاء حكومته.

الذكاء الاصطناعي وتضارب المصالح

ووصف ترامب السباق مع الصين في الذكاء الاصطناعي بأنه معركة لتحديد موازين القوة المستقبلية، مبدياً انفتاحاً على ضوابط قانونية لا تعرقل التفوق الأمريكي.

وفي مواجهة أسئلة بشأن ثروة عائلته واستثماراتها في العملات المشفرة، نفى ترامب معرفته بتفاصيل هذه الأنشطة، مؤكداً أن أبناءه يديرون أعمال العائلة، وأنه لا يتدخل في قراراتهم الاستثمارية.

وكشف اعتزامه إصدار أعداد كبيرة من قرارات العفو قبل نهاية ولايته لحماية مسؤولين عملوا معه من ملاحقات يعتبرها سياسية، فيما استبعد العفو عن نفسه دون أن ينفي امتلاكه هذه الصلاحية.

وفي ختام المقابلة، رفض ترامب التعهد بمسامحة جميع خصومه السياسيين، معترفاً بأنه لا يزال يكره بعضهم، وأنه سيحتفظ بهذه المشاعر تجاه من يعتبر أنهم استهدفوه خلال مسيرته السياسية.