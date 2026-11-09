الصين.. مقتل 14 شخصاً في حريق مبنى سكني

أسفر حريق اندلع الأحد في مبنى سكني في شمال الصين عن مقتل 14 شخصا على الأقل، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية الاثنين.

والحرائق المميتة شائعة في الصين بسبب تراخي قوانين البناء وإهمال معايير السلامة في أماكن العمل.

وأفادت "شينخوا" مساء الأحد بأن حريقا اندلع في مبنى في مدينة تاييوان في مقاطعة شانشي قرابة الخامسة عصرا (09,00 بتوقيت غرينتش).

وأضافت أنه تم نقل 38 شخصا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، توفي منهم خمسة، ما رفع حصيلة الوفيات إلى 14 بحلول صباح الاثنين.

وذكرت أن النيران أُخمدت الأحد، مع اكتمال عمليات البحث والإنقاذ.

وما زال سبب الحريق قيد التحقيق.

وأطلقت الصين حملة لمواجهة مخاطر الحرائق في المباني الشاهقة في نوفمبر الماضي عقب حريق هائل اجتاح عددا من الأبراج في هونغ كونغ مسفرا عن مقتل 168 شخصا.

وبعد شهر، أسفر حريق في مبنى سكني بمقاطعة غوانغدونغ في جنوب الصين عن مقتل 12 شخصا.

وفي يوليو، أدى حريق اندلع في مصنع للأحذية في شرق الصين إلى مقتل 28 شخصا على الأقل.