ترامب: ترشيح دانا وايت لمنصب متحدث البيت الأبيض كان "مزحة"

أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان يمزح بشأن ترشيح صديقه المقرب دانا وايت، رئيس منظمة 'يو إف سي'، لمنصب المتحدث باسم البيت الأبيض، وذلك بعد يوم واحد من إثارته الجدل بنشر العرض عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبعد الخسائر الفادحة التي مني بها حزبه في انتخابات التجديد النصفي التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، أجرى ترامب تغييرات جذرية في إدارته يوم الجمعة باستبدال رئيس موظفيه، وتبع ذلك يوم السبت بنشر منشور قال فيه إنه عرض منصب المتحدث الصحفي على وايت. ويوم الأحد، قال ترامب إن الأمر كان "مجرد مزحة بسيطة".

وقال ترامب، في حديثه للصحفيين في فلوريدا قبل مغادرته متوجهاً إلى البيت الأبيض: "كنت أمزح، لكنني أعتقد أن دانا يعجبه هذا الاقتراح، وهو رجل ذو كفاءة عالية"، ومن المقرر أن يزوره وايت في البيت الأبيض اليوم الاثنين.

وأدت الانتصارات التاريخية التي حققها المرشحون الديمقراطيون، بما في ذلك في المناطق التي كان الجمهوريون يسيطرون عليها منذ عقود، إلى خسارة الحزب الجمهوري السيطرة على مجلسي الكونغرس.

وكان ترامب قد عين يوم الجمعة الماضي مساعده المخضرم ستيفن ميلر في منصب رئيس موظفي البيت الأبيض ليحل محل سوزي وايلز. ويعتبر ميلر مهندس سياسات الهجرة المتشددة التي تنتهجها الإدارة. ويظل منصب المتحدث باسم البيت الأبيض شاغرا حتى الآن، بعد الإطاحة السريعة بكيتي زاكاريا، التي تركت منصبها بعد 5 أيام فقط نتيجة تعثرها في أولى إطلالاتها الإعلامية وبالمقابلات الصحفية.