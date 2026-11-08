مصرع 34 شخصاً في غرق قارب للمهاجرين قبالة السنغال





قضى 34 شخصا في غرق قارب يقل مهاجرين قبالة كيبيمير في شمال غرب السنغال حيث تتواصل عمليات البحث عن ناجين، بحسب الاعلام السنغالي ومنظمة غير حكومية.

منذ سنوات يحاول آلاف المتحدرين من غرب إفريقيا، وبغالبيتهم شبان، بلوغ أوروبا بصورة غير نظامية عبر المحيط الأطلسي، خصوصا عبر أرخبيل جزر الكناري بقوارب محمّلة بما يفوق طاقتها الاستيعابية وغالبا متهالكة.

وقالت وكالة الأنباء السنغالية إن الحصيلة بلغت 34 ضحية على الأقل، الأمر الذي أكدته منظمة "العمل من أجل حقوق الإنسان والصداقة"، موضحة في بيان تلقته وكالة فرانس برس أنه لم يُعثر حتى الآن سوى على ناج واحد.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية السنغالية إن الحصيلة غير النهائية للحادث هي 21 قتيلا، لافتة بدورها الى نجاة شخص واحد.

واشارت في بيان إلى أن "الأجهزة المعنية للدولة مستنفرة لمواصلة عمليات البحث وإنقاذ أي ناجين ودعم العائلات".

ويتفّقد وزير الداخلية الموقع الاثنين "لإبداء تعاطف الدولة مع عائلات الضحايا والسكان المتضررين وتضامنها معهم".

وأفاد ساليو ديوف وهو مؤسس جمعية "بوزا في" التي تعد واحدة من أبرز الجمعيات التي تعنى بمساعدة المهاجرين في السنغال، وكالة فرانس برس بأن القارب غرق الجمعة.

وأفادت صحيفة "لو سولاي" بغرق القارب قبالة بلدة لومبول الواقعة في منطقة لوغا بمقاطعة كيبيمير، بين دكار وسان لوي.

بحسب ترجيحات الصحيفة، يتحدر الضحايا بغالبيتهم من منطقتي ليونا وتييبي التابعتين لكيبيمير.

وأورد ديوف "لا نعلم بالتحديد ما إذا هناك جنسيات أخرى لأن عمليات البحث متواصلة. لكن الجثث التي انتُشلت بالأمس (السبت) تعود لسنغاليين".