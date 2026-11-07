بريطانيا تطلق قمراً صناعياً جديداً للمراقبة العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية إطلاق قمر صناعي جديد للمراقبة العسكرية إلى الفضاء، يحمل اسم "تيتانيا".

وسيساعد قمر الاستطلاع، الذي وصف بأنه "عينان جديدتان" في مدار حول الأرض، القوات المسلحة البريطانية على رصد الأنشطة العسكرية على سطح الأرض.

وتم إرسال القمر الصناعي، الذي يبلغ وزنه 100 كيلوغرام ويقارب حجمه حجم الغسالة، إلى الفضاء على متن صاروخ قابل لإعادة الاستخدام تابع لشركة "سبيس إكس"، انطلق من ولاية كاليفورنيا.

كما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها تختبر أجهزة استشعار أرضية متطورة جديدة لمراقبة الفضاء من ثلاثة مواقع حول العالم، وذلك في إطار مشروع أطلقت عليه اسم "إناروس".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن وزير الدفاع ويس ستريتينغ قوله إن الفضاء يشكل أساسا لكل شيء، بدءا من التنبؤات الجوية والمعاملات المالية، وصولا إلى أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية واتصالات الهواتف المحمولة، كما أنه عنصر بالغ الأهمية لأمننا القومي وعملياتنا العسكرية.