رئيس باراغوي الجديد يؤدي اليمين وسلفه المعزول في الإقامة الجبرية

أدى بيدرو أليانا ⁠اليمين رئيسا جديدا لباراغواي، في الوقت الذي فرضت فيه السلطات الإقامة الجبرية على سلفه سانتياغو بينيا، الذي أُقيل من منصبه، في أحدث تطورات أزمة سياسية ومالية سريعة التداعيات اندلعت على إثر انهيار أحد البنوك الرقمية.

وقال ممثلو النيابة العامة، في تصريحات أدلوا بها خارج منزل بينيا في أسونسيون، إن التهم لا تزال قيد التحديد، ​لكنها قد تشمل استغلال النفوذ، وصدر أمر بحضور بينيا إلى مكتب المدعي العام صباح اليوم.

وكان بينيا قد أُقيل من منصب الرئاسة بعد تصويت بالإجماع في مجلس الشيوخ بسبب صلاته السابقة بالبنك الرقمي "أوينو" الذي انهار، وكان يوفر حسابات مصرفية لنحو نصف ‌سكان باراغواي.