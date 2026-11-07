الصين.. محادثات لعقد لقاء تاريخي بين شي وترامب وبوتين

أكدت بكين للمرة الأولى أنها تجري محادثات بشأن عقد لقاء تاريخي بين الزعيم الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال إيجاز صحفي في بكين هذا الأسبوع، إن الصين "تتواصل مع الأطراف المعنية بشأن لقاء بين رؤساء الدول الثلاث". ولم يتم تأكيد شيء بعد، لكن اللقاء بين القادة الثلاثة قد يعقد هذا الشهر على هامش قمة إقليمية في مدينة شنتشن بجنوب الصين.

وإذا عقد اللقاء، فسيكون لقاء تاريخيا، إلا أنه من غير المرجح أن يناقش القادة الثلاثة أي قضايا جوهرية بسبب تضارب مصالحهم، لكنهم سيجتمعون لالتقاط صورة، فيما تتولى الصين ترتيب تفاصيل اللقاء بعناية.

وقالت سون يون، مديرة برنامج الصين في مركز ستيمسون: "أعتقد أن اللقاء سيعقد. والسؤال هو شكل اللقاء ومضمونه. الصين تريد الصورة، لكن دون تحمل التكاليف".

وتستضيف بكين هذا العام قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، وهو تكتل يضم 21 عضوا، من بينهم الولايات المتحدة وروسيا.

ومن المتوقع أن يسافر ترامب إلى شنتشن للقاء شي للمرة الثالثة هذا العام، من أجل الحفاظ على هدنة تجارية هشة من المقرر أن تنتهي في يناير.

وفي مؤشر على استمرار التوترات، حث الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير بكين، خلال اتصال عبر الفيديو يوم الجمعة مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ، على اتخاذ "إجراءات ملموسة لتنفيذ تعهداتها السابقة بالكامل، خاصة ما يتعلق بالمشتريات الزراعية والعناصر الأرضية النادرة وغيرها من المعادن الحيوية".