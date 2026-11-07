ترامب يعتزم إجراء بعض التغييرات في حكومته ويدافع عن هيغسيث

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم إجراء بعض التغييرات في حكومته.

وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس"، قال الرئيس الأمريكي: "أنا أحب أعضاء حكومتي. أعتقد أنهم جيدون. لكنني سأجري ربما بعض التغييرات. لا أريد أن أذكر أسماء".

وأظهر مقتطف من المقابلة، نشرته شبكة "سي بي إس" مساء الجمعة، تلقي ترامب سؤالا عما إذا كان لا يزال يثق في وزير الدفاع بيت هيغسيث، فأجاب: "نعم، أثق به".

وقد يواجه وزير الدفاع إجراءات لعزله، بعدما يتولى الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس في يناير، عقب المكاسب الكبيرة التي حققوها في انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء الماضي.

ومن المقرر أن تذاع المقابلة كاملة خلال برنامج "60 دقيقة" يوم غد الأحد.