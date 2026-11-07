باراغواي.. مجلس الشيوخ يعزل الرئيس بينيا ويعين نائبه مكانه

تولى بيدرو أليانا رئاسة باراغواي أمس الجمعة في أعقاب عزل سلفه سانتياغو بينيا من منصبه على خلفية أزمة مصرفية هائلة أدت إلى حرمان نحو نصف سكان البلاد من الوصول إلى أموالهم.

وعيّن أعضاء مجلس الشيوخ أليانا الذي كان يشغل سابقا منصب نائب الرئيس، بُعيد تصويتهم على إقالة بينيا بعد الانهيار الفوضوي لبنك "أوينو" الذي كانت تربط الأخير به صلات في السابق.

وأعلن رئيس مجلس الشيوخ، باسيليو نونيز، أن بينيا "مذنب بسبب أدائه الضعيف في مهامه"، حيث صوّت 44 عضوا من أصل 45 في مجلس الشيوخ لصالح عزله.

واحتفل مئات الأشخاص الذين كانوا يحتشدون أمام مبنى الكونغرس بقرار عزله وسط أجواء صاخبة.

وقالت جيسيكا أكينو البالغة 32 عاما لوكالة فرانس برس "العدالة تحققت، والآن نريد منه أن يعيد إلينا أموالنا وأن يذهب إلى السجن".

وصرحت المدعية العامة سيلفيا مارغريتا غونزاليس فيستر للصحافيين بأن "بينيا سيظل قيد الإقامة الجبرية في منزله" في أسونسيون، مضيفة أنه سيخضع للاستجواب السبت بتهم تتعلق بإساءة الأمانة واستغلال النفوذ واختلاس الأموال.

وتعهد أليانا بعدم التخلي عن المودعين، بما في ذلك المتقاعدين الذين تأثروا بالاستحواذ على بنك أوينو.

وقال أليانا الذي سيشغل منصب الرئيس حتى عام 2028 "سيحصل أبناء الوطن الذين يمرون حاليا بظروف صعبة جراء الانهيار المالي على تعويضات كاملة".

كما قدم نواب من المعارضة مذكرة لعزل أليانا على خلفية الأزمة، لكن الطلب لم يحصل على موافقة الكونغرس.