أمريكا تعرض 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن "النووي الإيراني"

أعلنت واشنطن أنها ستقدم مكافأة قدرها 20 مليون دولار مع إمكانية توفير مكان إقامة بديل، مقابل الحصول على معلومات حول البرنامج النووي الإيراني، في الوقت الذي أعاد فيه الرئيس دونالد ترامب التأكيد على أن طهران ترغب بشدة في إبرام اتفاق لإنهاء الحرب.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان نُشر على منصة اكس أن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية "يعرض مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار، مع إمكانية إعادة التوطين، مقابل الحصول على معلومات حول البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك منشآته ومعداته والأفراد المرتبطين به، مثل العاملين في الوسط العلمي".

وتأسس البرنامج عام 1984 بهدف تقديم مبالغ مالية مقابل الحصول على معلومات تساعد في حماية حياة الامريكيين ومصالحهم.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيانها بشأن المكافأة، أن "عدم امتثال إيران لاتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" أدى إلى حرمان الوكالة من المعلومات المتعلقة بإنتاج إيران ومخزونها من المكونات الرئيسية، مثل أجهزة الطرد المركزي.

ولم تحدد الخارجية معايير دقيقة بشأن نوع المعلومات التي قد تؤدي إلى الحصول على الـ20 مليون دولار.

وسبق أن صرح ترامب في مناسبات عديدة أن القوات الأمريكية تمكنت من تدمير البرنامج النووي الإيراني.

ومساء الجمعة قال في وست بالم بيتش بولاية فلوريدا "لو لم نوجه ضربة لإيران، لما كانت إسرائيل موجودة اليوم"، مشيرا إلى أنه "لو كان بحوزتهم أسلحة نووية، لاستخدموها، وكانوا سيمحون الشرق الأوسط تماما".

لكن الرئيس الجمهوري أكد أيضا أن إيران التي أُنهك اقتصادها وجيشها خلال ثمانية أشهر من الحرب، تسعى لإنهاء النزاع.

أضاف "نحن نتعامل معهم الآن. إنهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق".