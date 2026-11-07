أصوات تأمرني بقتل ترامب.. اعتقال مسلح قرب البيت الأبيض

أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي اعتقال مشتبه به وتوجيه اتهامات إليه، بعدما عثر عليه ضباط داخل مركبة قرب البيت الأبيض وبحوزته أسلحة نارية، مشيرا إلى أنه يسمع أصواتا في رأسه تأمره بقتل الرئيس دونالد ترامب.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي، جرى الاعتقال مساء الخميس بعدما اقترب ضباط من جهاز الخدمة السرية من رجل كان "يتصرف على نحو مريب" داخل سيارة متوقفة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن المشتبه به، ويدعى روني يوردريكس جوانيبا كرينوس، تحدث بعد ذلك عن أصوات في رأسه كانت تأمره بالتوجه إلى عاصمة البلاد وقتل الرئيس الجمهوري.

وبعد ذلك بوقت قصير، اكتشف الضباط أن السيارة التي كان يستقلها المشتبه به، كانت قد تم الإبلاغ عن سرقتها، وأن بحوزته ثلاثة أسلحة نارية مختلفة وعشرات الطلقات. وهذه أحدث واقعة ضمن سلسلة اعتقالات نفذها جهاز الخدمة السرية وأجهزة إنفاذ قانون أخرى بحق أشخاص هددوا حياة ترامب أو أفراد أسرته منذ عودته إلى منصبه العام الماضي.

ووصف البيان كرينوس بأنه مهاجر من فنزويلا يقيم في البلاد بصورة غير قانونية، بعدما دخل الولايات المتحدة عبر تكساس في مارس 2024. وقالت وزارة الأمن الداخلي إنه تم توجيه اتهامات إليه، وإنه لا يزال قيد الاحتجاز.

ولم يقدم البيت الأبيض تعليقا، وأحال الأمر بدلا من ذلك إلى وزارة الأمن الداخلي وجهاز الخدمة السرية الأمريكي.

وقال وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين في البيان: "بفضل ضباط جهاز الخدمة السرية الشجعان، تم اعتقال هذا الأجنبي المقيم بصورة غير قانونية قرب البيت الأبيض، وكان في سيارته ثلاثة أسلحة نارية، قبل أن يتمكن من إيذاء أي شخص".