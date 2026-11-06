تهديدات القنابل تهزّ أوروبا.. من الطائرات إلى مؤسسات إعلامية



اتخذت موجة التهديدات بوجود قنابل، التي تربك حركة الطيران الأوروبية منذ مطلع الأسبوع، منحى أكثر خطورة، الجمعة، بعدما امتدت إلى مؤسسات إعلامية في إيرلندا، وسط إنذارات جديدة استهدفت رحلات في عدة دول، وتحذيرات رسمية من احتمال تعرض القارة لحملة منسقة من «الحرب الهجينة»، تستهدف نشر الخوف وتعطيل الخدمات الحيوية، دون أن تتمكن السلطات من تحديد الجهة المسؤولة.

ورجّحت الحكومة الإيرلندية أن تكون التهديدات جزءاً من «حملة تعطيل منسقة»، فيما تعهّد رئيس الوزراء مايكل مارتن بملاحقة المسؤولين ومحاسبتهم، محذراً من قدرة هذه الأساليب على إرباك الحياة الطبيعية وإثارة الخوف والقلق، وذلك قبل أسبوع من استضافة دبلن اجتماعاً رفيع المستوى لقادة أوروبيين.

وشهدت العاصمة الإيرلندية إخلاء مقار هيئة البث الوطنية «آر تي إي»، وصحيفة «آيريش إندبندنت»، ومحطتي «نيوز توك» و«توداي إف إم»، بعد تلقي رسائل تهديد إلكترونية. وتوقفت برامج إذاعية مباشرة قبل استئناف البث، فيما باشرت الشرطة عمليات تفتيش وتحقيقات شملت تهديدات طالت مؤسسات إعلامية أخرى داخل أوروبا.

وفي تطورات الطيران، أعلنت رئاسة الوزراء الفرنسية تلقي أربعة إنذارات جديدة استهدفت طائرات فوق الأراضي الفرنسية، هبطت جميعها بسلام. وفي التشيك، طالت التهديدات تسع رحلات قادمة إلى مطار براغ ومغادرة منه، فيما حُوّلت طائرة تابعة لـ«ويز إير» كانت متجهة إلى روما نحو البندقية، وهبطت بسلام.

كما هبطت طائرة رومانية تابعة لشركة «تاروم» في بوخارست بعد إنذار تبيّن أنه كاذب. وتلقت رحلتان متجهتان إلى العاصمة البلغارية صوفيا تهديدات مماثلة، بينما أعلنت الشرطة البرتغالية خلو طائرة لـ«رايان إير» من المتفجرات بعد تفتيشها في لشبونة، وأكدت الشرطة الدنماركية عدم وجود خطر في مطار كوبنهاغن.

وكانت التهديدات قد استهدفت 27 رحلة على الأقل الخميس وحده حسب «رويترز»، ما اضطر طائرات إلى تغيير مساراتها، ودفع دولاً أوروبية إلى إرسال مقاتلات لمرافقة رحلات مدنية.

واعتبر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن تكرار الحوادث بالأسلوب نفسه يرجّح محاولة «عدوان هجين وحرب نفسية»، لكنه أقر بصعوبة تحديد المسؤولين سريعاً. وفي المقابل، شدد الاتحاد الأوروبي على أن الجزم بوجود ارتباط بين الحوادث سابق لأوانه.

ورغم رسائل نسبت بعض التهديدات إلى مجموعة تحمل اسماً مرتبطاً بحركة روسية متطرفة، لم تثبت صحة هذه المزاعم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية الأوروبية تحقيقاتها دون العثور على متفجرات في الطائرات التي خضعت للتفتيش.