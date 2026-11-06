أمريكا.. استبعاد بيت هيغسيث من حسابات مقعد الشيوخ في تينيسي

يتصاعد السباق على خلافة السناتور مارشا بلاكبيرن في ولاية تينيسي الأمريكية، بعد أيام قليلة من فوزها بانتخابات منصب حاكم الولاية، حيث أعرب أحد أعضاء الكونغرس الجمهوريين علنا عن رغبته في الترشح، بينما تدور التكهنات حول وزير الدفاع بيت هيغسيث.

وقال النائب تيم بورشيت، وهو جمهوري من ولاية تينيسي فاز بإعادة انتخابه يوم الثلاثاء الماضي، لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) إنه يرغب في أن يجري ترشيحه لمقعد مجلس الشيوخ عندما تتولى بلاكبيرن منصب حاكم الولاية في يناير المقبل.

وظهر هيغسيث كمرشح محتمل لخلافة بلاكبيرن، في ظل عدم اليقين بشأن مستقبله بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي. لكن لا ينظر إلى هيغسيث حاليا لشغل المقعد، وفقا لشخص مطلع على الأمر ناقش المحادثات الخاصة شريطة عدم الكشف عن هويته.

وقال المصدر إن بلاكبيرن تركز على انتقالها إلى منصب الحاكم، ورفضت التكهنات حول تعيين هيغسيث في مقعد مجلس الشيوخ ووصفتها بأنها مجرد ثرثرة لا أساس لها.

وأشارت بلاكبيرن، التي تخدم حاليا ولايتها الثانية في مجلس الشيوخ، إلى أنها تخطط للاحتفاظ بالمقعد حتى تؤدي اليمين كحاكم، مما سيسمح لها بتعيين بديلها الخاص لإنهاء الفترة المتبقية من ولايتها، التي تنتهي في يناير 2031.

وفي الوقت ذاته، نشر هيغسيث مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أقر فيه بخطر التعرض لعملية عزل، ودفع بأن الأمر سيكون "مجرد سياسة تهدف إلى التدمير الشخصي"، وأن "هذا لن ينجح معي. يمكنكم أن تطمئنوا إلى ذلك".

وبعد نشر الفيديو، بدأ العشرات من المسؤولين السياسيين المعينين داخل البنتاغون في نشر صور لهيغسيث مزينة بعبارة "قف. قاتل. دافع عن الجمهورية". ونشر البيت الأبيض مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن إشادة من الرئيس دونالد ترامب.

ويبدو أن هيغسيث في طريقه ليصبح هدفا رئيسيا للديمقراطيين في الكونغرس.

وكان النائب الجمهوري توماس ماسي، أحد أبرز منتقدي ترامب خلال ولايته الثانية والذي خسر في معركة انتخابية تمهيدية ساخنة في مايو، قد قدم بنود اتهام العزل ضد هيغسيث في سبتمبر.

ومن المتوقع أن يستأنف مجلس النواب أعماله الأسبوع المقبل، وقد أعلن ماسي بالفعل أنه يعتزم تجديد جهوده الرامية إلى العزل، مضيفا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أن "قرار عزل هيغسيث الذي قدمه هو نسخة أكثر لطفا مما سيحدث عندما يسيطر الديمقراطيون على الكونغرس".