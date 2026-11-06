مفاجأة ترامب.. هل تقترب نهاية الحرب الأوكرانية بصفقة تتجاوز حدود كييف؟

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق "كبير للغاية" مع روسيا لا يقتصر على أوكرانيا فحسب، بل قد يشمل "أوروبا بأكملها"، بعد لقائه مبعوثا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في البيت الأبيض.

وكشف ترامب أنه عقد اجتماعا غير مقرر مع كيريل دميترييف الذي كان يشارك في محادثات مع مسؤولين أوكرانيين استضافتها السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب في البيت الأبيض.

وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي "لا أستطيع أن أخبركم ما الذي ناقشته. لكنني أقول لكم فقط أنه سيكون هناك اتفاق، وسيكون اتفاقا كبيرا".

أضاف "سيكون كبيرا للغاية. وسيشمل ما هو أكثر من أوكرانيا، بل يمكنني القول إنه قد يشمل أوروبا بأكملها. سيكون اتفاقا كبيرا والجميع سيكونون سعداء".

وأشار ترامب إلى أنه لم يلتق بالمسؤولين الأوكرانيين الذين كانوا موجودين في البيت الأبيض الخميس.

ومن المرجح أن تعزز تصريحات الرئيس الأمريكي مخاوف الأوروبيين من أن يدفع ترامب أوكرانيا لإبرام اتفاق لا يكون في صالحها لإنهاء الحرب.

كما أن عواصم دول حلف شمال الأطلسي تراقب أيضا التطورات لترى ما إذا كان الرئيس الأمريكي سيلبي مطالب بوتين القصوى بالحد من النفوذ الأمريكي في أوروبا، بعد أن كان ترامب قد ألمح في السابق إلى إمكانية سحب قواته من القارة.

وسبق لترامب الذي تعهد بإنهاء الحرب في أوكرانيا في غضون 24 ساعة من توليه منصبه في يناير 2025، أن روج لاتفاقيات سلام وشيكة لم تتحقق.

ودعت ميلانيا ترامب الخميس إلى وقف "دائم" لإطلاق النار في أوكرانيا، وذلك خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض حضره ممثلان للجانبين الروسي والأوكراني.

واعتبر ترامب أن اجتماعه إلى جانب هدنة لمدة ستة أيام في مدينة أوليشكي الأوكرانية المحاصرة كانت السيدة الأمريكية الأولى قد أعلنت عنها الشهر الماضي، قد يشكلان خطوة نحو التوصل إلى اتفاق أوسع.