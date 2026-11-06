ترامب يلوّح بالتصعيد مجدداً: جاهزون لمواصلة التعامل مع إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الخميس أن خسائر انتخابات التجديد النصفية في الكونغرس لم تؤثر على خططه بشأن إيران.

وقال ترامب في حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي: "نحن نصنع حالياً أسلحة في جيشنا أكثر مما صنعنا في أي وقت مضى، ونحن جاهزون تماما".

وأضاف: "إذا اضطررنا إلى متابعة التعامل مع إيران، فنحن مستعدون تماما".

وهدد ترامب على مدى أسابيع بالعودة إلى قصف إيران على نطاق واسع بمجرد انتهاء الانتخابات الأمريكية، إذا لم تتوصل طهران إلى تسوية بشروط مقبولة بالنسبة له.

ويواصل الوسطاء محادثاتهم في محاولة للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق. وكرر الرئيس الأمريكي موقفه بأنه سيتعين على إيران تقديم تعهدات بشأن برنامجها النووي في أي اتفاق محتمل.