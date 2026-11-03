هل تنجح ميلانيا ترامب في هندسة السلام الأوكراني؟

تشهد الساحة الدبلوماسية الدولية والعلاقات الروسية الأوكرانية تطورات متسارعة تتقاطع فيها المساعي العسكرية والسياسية، بالتزامن مع محطات محورية تشمل تحركات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الألمانية برلين، والاستعدادات لعقد قمم وجلسات تفاوض ثلاثية مرتقبة في كل من أبوظبي وواشنطن، وسط تصعيد ميداني عنيف طال البنى التحتية والمنشآت الطبية في مدن مثل خاركيف ودنيبرو، وضغوط متزايدة لإنهاء النزاع المستمر منذ سنوات عبر صيغ هشة للهدن والمفاوضات المعقدة.

وفي قلب هذا الحراك الدبلوماسي غير المسبوق، يبرز الدور الموازي الذي لعبته السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، والتي نجحت مسبقاً في توقيع هدنة محلية إنسانية في مدينة أوليشكي المحاصرة على ضفة نهر الدنيبرو، ما أتاح فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين وإيصال المساعدات الإغاثية، وهو إنجاز دبلوماسي إنساني نادر من نوعه دفع البيت الأبيض للإعلان عن استضافتها لممثلين عن روسيا وأوكرانيا في واشنطن، في محاولة لتقريب وجهات النظر واستكشاف إمكانية البناء على تلك الهدنة المحلية للوصول إلى تسوية شاملة ودائمة، رغم التشكيك المستمر من أطراف متعددة في مدى قدرة مثل هذه المبادرات الفردية على اختراق الجدران السميكة للنزاع الاستراتيجي العسكري الكبير بين موسكو وكييف.

على الصعيد الميداني والسياسي، يعكس التفاعل الأوكراني مع هذه التحولات حالة من الحذر الشديد ممزوجة برغبة ملحة في الحصول على ضمانات أمنية صارمة ودعم عسكري مستدام، حيث يسعى زيلينسكي من خلال جولته الأوروبية وتواجده في برلين إلى تنسيق المواقف الدبلوماسية وتعزيز منظومات الدفاع الجوي وحماية قطاع الطاقة المتهالك بفعل الضربات الروسية المتتالية التي استهدفت المحطات الحيوية، واصفاً الهجمات الصاروخية الأخيرة أثناء الانتخابات بأنها رسالة إرهاب متهورة تتطلب رداً حازماً من المجتمع الدولي.

وفي المقابل، يعكس الإعلام والخطاب السياسي الروسي ترقباً حذراً لنتائج القمم المرتقبة، سواء على هامش منتدى أبيك أو في الاجتماعات الثلاثية المرتقبة في أبوظبي والبيت الأبيض، مع التأكيد الميداني المستمر على مواصلة العمليات العسكرية الاستراتيجية لتقويض القدرات العسكرية الأوكرانية، وهو ما تجلى في الهجمات الواسعة على قطاع الطاقة ومصافي النفط الروسية في ياروسلافل عبر الطائرات المسيرة المتبادلة، ما يؤكد أن ساحة القتال لا تزال تمارس ضغوطها القصوى على مسار طاولات المفاوضات.

أما في الولايات المتحدة، فإن انشغال الإدارة الأمريكية بالاستحقاقات الداخلية لانتخابات الكونغرس وتداعياتها السياسية يضع ضغوطاً إضافية على إدارة دونالد ترامب لتحقيق اختراق دبلوماسي ينهي الحرب أو يضعها على مسار تفاوضي مستدام، وسط متابعة دقيقة من وسائل الإعلام الأمريكية التي ترصد تباين الرؤى بين صقور الإدارة والمساعي الإنسانية التي تقودها الرئاسة عبر قنوات غير تقليدية. ورغم تفاؤل البعض بأن تحركات ميلانيا ترامب والاجتماعات الثلاثية القادمة قد تمهد الطريق لهدنة شاملة تكرر نجاح نموذج أوليشكي، فإن تعقيدات الملفات الجوهرية مثل وحدة الأراضي الأوكرانية، والضمانات الأمنية، والسيطرة على مناطق النفوذ تجعل الوصول إلى اتفاق سلام دائم أمراً بالغ الصعوبة ومحفوفاً بالعقبات الكبيرة التي تتطلب تنازلات مؤلمة من كلا الطرفين المتحاربين.