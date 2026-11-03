أول مرة منذ 30 عاماً.. وفاة طفل بالحصبة في نيويورك الأمريكية

توفي طفل في منطقة ريفية شمال ولاية نيويورك بعد إصابته بالحصبة، في أول وفاة تسجلها الولاية بسبب المرض منذ 30 عاما، وفقا لما أعلنه مسؤولون بالولاية يوم الاثنين.

وقالت حاكمة الولاية كاثي هوكول إن الطفل توفي في مقاطعة لويس، التي تقع على بعد نحو 93 ميلا (150 كيلومترا) شمال مدينة سيراكيوز.

ونجحت الولايات المتحدة في وقف الانتشار المحلي لمرض الحصبة عام 2000 من خلال الحفاظ على معدلات مرتفعة للتطعيم، لكنها تراجعت خلال السنوات الأخيرة إلى ما دون نسبة التغطية البالغة 95%، اللازمة لمنع تفشي هذا المرض الفيروسي.

وقالت هوكول، المنتمية إلى الحزب الديمقراطي، إن وفاة الطفل تمثل "تذكيرا مؤلما بما هو على المحك عندما تقوض واشنطن عمدًا عقودًا من التقدم في حماية الأمريكيين من الأمراض التي يمكن الوقاية منها".

وأكدت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل ثلاث وفيات مرتبطة بالحصبة في الولايات المتحدة هذا العام، لكن إدارات الصحة في الولايات أبلغت عن أعداد أكبر. وأعلن مسؤولو الصحة في ولاية بنسلفانيا تسجيل خمس وفيات هذا العام، ويحققون في احتمال وجود حالة وفاة سادسة.

وأعلنت هوكول حالة طوارئ بسبب كارثة في أوائل أكتوبر، على خلفية تسجيل حالات إصابة بالحصبة في ولايات مجاورة ومناطق ريفية في نيويورك. ووسع الأمر التنفيذي نطاق الأشخاص المسموح لهم بإعطاء لقاحات الحصبة ليشمل المسعفين والقابلات وغيرهم، كما سمح للممرضين بالانضمام إلى الأطباء في إصدار أوامر إجراء الفحوص.