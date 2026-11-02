نداء عاجل من ترامب لمرشحي كارولينا الجنوبية





يشهد المشهد السياسي الأمريكي تفاعلاً واسعاً ومتسارعاً في أعقاب التغريدة التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، والتي وجه من خلالها نداءً مباشراً إلى ناخبي ولاية كارولينا الجنوبية لحثهم على المشاركة المكثفة والتصويت لمرشحين وصفهم بالوطنيين ويحظون بدعمه الكامل والمطلق لضمان عدم خيبة أمل الناخبين.

وقد أثارت هذه التغريدة موجة من القراءات والتحليلات المتنوعة في وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، حيث عكست التغطيات الصحفية انقساماً تقليدياً حاداً في قراءة دلالات هذا الدعم وتوقيته، مع تركيز المنصات الإخبارية على قياس مدى قدرة ترامب على توجيه القاعدة الانتخابية وحشد الأصوات في الولايات المحورية ذات الثقل الانتخابي.

فعلى الجانب الموالي لترامب، نظرت وسائل الإعلام المحافظة والمنصات المؤيدة له إلى التغريدة باعتبارها أداة ضغط انتخابية بالغة الفعالية وقوة دافعة قادرة على تحفيز الناخبين الجمهوريين وإشعال حماسهم للتوجه إلى صناديق الاقتراع، مؤكدة أن تأييد ترامب لا يزال يشكل المعيار الأبرز والبوصلة الأساسية لتيار المحافظين في كارولينا الجنوبية وعموم الولايات المتحدة.

وفي المقابل، تعاملت وسائل الإعلام الليبرالية والمنصات المنتقدة لترامب مع هذا الخطاب من زاوية مغايرة تماماً، حيث اعتبرته استمراراً لسياسة فرض السيطرة والهيمنة على مفاصل الحزب الجمهوري ومحاولة لتوجيه العملية الديمقراطية بما يخدم طموحاته السياسية الشخصية، مشيرة إلى أن مثل هذه التدخلات المكثفة قد تؤدي إلى تعميق الاستقطاب الحزبي الداخلي وتأجيج الانقسامات المجتمعية، لتتواصل بذلك النقاشات المحتدمة في كبرى الصحف والقنوات التلفزيونية حول تداعيات هذه التغريدات على مستقبل الخريطة الانتخابية الأمريكية ومعادلة التوازن السياسي في البلاد.