9 قتلى بتحطّم طائرة خاصة في فلوريدا.. وإجلاء 600 شخص



لقي تسعة أشخاص مصرعهم في تحطّم طائرة خاصة بولاية فلوريدا الأمريكية، الأحد، بعدما هوت بسرعة هائلة وارتطمت بالأرض قرب منطقة سكنية في مقاطعة بالم بيتش، على بُعد نحو عشرة كيلومترات من منتجع مارالاغو، مقر إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن وزير النقل الأمريكي، شون دافي، مصرع جميع ركاب الطائرة، وهي من طراز «ليرجيت 60»، وكانت متجهة من أوستن بولاية تكساس إلى جزر الباهاماس، قبل تحطمها.

ووصف حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الحادث بأنه «كارثي»، مشبّهاً سقوط الطائرة بصاروخ يرتطم بالأرض، مؤكداً عدم تسجيل ضحايا على الأرض. واضطرت السلطات إلى إجلاء نحو 600 شخص من مجمّع سكني قريب ونقلهم إلى مراكز إيواء.

وكشفت تسجيلات الاتصالات الأخيرة مع برج المراقبة أن طاقم الطائرة أبلغ عن اضطرابات جوية وتراكم للجليد، قبل أن يطلق نداء استغاثة مع تسارع هبوط الطائرة بصورة خطيرة.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل فتح تحقيق في ملابسات الكارثة، وسط تقارير عن عواصف رعدية شهدتها المنطقة وقت الحادث، من دون تحديد أسباب التحطم حتى الآن.