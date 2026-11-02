معركة ميشيغان تشتعل.. قيادات الديمقراطيين تتوحد خلف عبد الرحمن السيد

يقف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريس، وقادة الكتل البرلمانية في الحزب إلى جانب مرشح حزبهم، عبد الرحمن السيد، بعد أن صدمت الزميلة الديمقراطية هيلي ستيفنز زملاءها بدعمها المفاجئ للجمهوري مايك روجرز في ميشيغان.

وندد شومر، بإعلان ستيفنز تأييدها للمرشح الجمهوري في انتخابات مجلس الشيوخ بولاية ميشيغان. ووصف شومر في منشور له على منصة "إكس" خطوة ستيفنز بأنها "خيانة دنيئة"، مؤكدا وحدة الصف الديمقراطي خلف مرشحهم الرسمي.

وكتب جيفريس في منشور: "لنكن واضحين بشأن أمر واحد؛ الدكتور عبد الرحمن السيد سيعطي الأولوية دائما للشعب الأمريكي". وفي المقابل، شن هجوما لاذعا على روجرز، واصفا إياه بأنه "بوق حزبي يجسد تطرف حركة 'ماجا' ".

وناشدت النائبة الديمقراطية عن ولاية واشنطن، والزعيمة السابقة للكتلة التقدمية، براميلا جايابال، سكان ولاية ميشيغان بالتركيز على السباق الانتخابي الحالي والإدلاء بأصواتهم لصالح عبد الرحمن السيد.

وقالت النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، ورئيسة لجنة العمل السياسي لكتلة الهسبانيين في الكونغرس، ليندا سانشيز، إن مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان سيكون حاسما في تحديد ما إذا كان الكونغرس سيضع حدا لتجاوزات دونالد ترامب. وأضافت أن المرشح الديمقراطي يحظى بـ "الدعم الكامل" من قِبل لجنة العمل السياسي.

وأكدت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي أن ستيفنز "اختارت بشكل خطير خيانة" عائلات ميشيغان بدعم روجرز على حساب منافسه في مجلس الشيوخ، الديمقراطي عبد الرحمن السيد. وكان السيد قد هزم ستيفنز في الترشح خلال الانتخابات التمهيدية لحزبهما في وقت سابق من هذا العام.

وقالت النائبة عن ولاية بنسلفانيا سوسان وايلد، التي كانت شريكة ستيفنز في السكن عام 2023، إنها ستكون "منبوذة بين أصدقائها".

وأعلن رئيس فريق عمل ستيفنز، جاستين جيرمان، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، عن تقديم استقالته برفقة عدد من زملائه احتجاجا على هذا التأييد.