منشورات مثيرة للجدل.. إدارة ترامب متهمة بـ"التحريض" قبيل الانتخابات

تتداول حسابات تابعة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض صورا ليقطينة محفورة على شكل قبعة 'سومبريرو' ضمن خلفية هالوين مزيفة، وتستهدف رجلاً أسود يُزعم احتياله للحصول على مساعدات غذائية؛ وهو ما انتقده مراقبون ووصفوه بالخطاب التحريضي.

وتأتي هذه المنشورات، قبل أيام معدودة من الانتخابات النصفية، لتتواكب مع حملة حكومية موسعة تهدف إلى إبراز التطبيق الصارم لقوانين الهجرة. كما تسلط الضوء على مساعي مكافحة الاحتيال لحماية أموال دافعي الضرائب، في وقت تصدرت فيه الأعباء الاقتصادية وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية قائمة اهتمامات الناخبين.

ونشرت وزيرة الزراعة الأمريكية، بروك رولينز، يوم السبت عبر منصة 'إكس' صورة لرجل أسود يقف أمام حزم من العملات الورقية، مع عنوان رئيسي يقول 'محتال نظام سناب'؛ في إشارة واضحة لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية (قسائم الطعام).

ويحمل الرجل في الهواء ما يبدو أنه ورقة نقدية اشتعلت فيها النيران.

ويعتقد أن المنشور الذي نشرته رولينز، والتي رشحها ترامب لشغل منصب وزيرة الزراعة الأمريكية في نوفمبر 2024، مأخوذ من منشور على إنستغرام يعود لسبتمبر 2025 لحساب يحمل اسم "شوتي دريد".

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها اتهام البيت الأبيض بنشر صور تحريضية على الحسابات الرسمية للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.

فقبل أكثر من عام بقليل وخلال الإغلاق الحكومي، أعاد البيت الأبيض نشر فيديو تزييف عميق كان ترامب قد نَشره لزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريس وهو يرتدي شاربا مستعارا وقبعة "سومبريرو" لاتهام الديمقراطيين بالعمل لصالح المهاجرين غير الشرعيين بدلا من المواطنين الأمريكيين.

ولم ترد الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين على بريد إلكتروني يطلب التعليق، كما لم يرد البيت الأبيض أو رولينز.

وكثفت إدارة ترامب في الأسابيع الأخيرة من خطابها المناهض للمهاجرين واتهاماتها بالاحتيال، بما في ذلك ضد النائبة الأمريكية إلهان عمر التي فتشت أجهزة إنفاذ القانون الاتحادية منزلها في واشنطن العاصمة الشهر الماضي. وتحقق السلطات الاتحادية في احتيال محتمل في وثائق هجرة عائلتها. وعمر، التي ولدت في الصومال، هي مواطنة أمريكية مجنسة.