ترامب: صفقة سلام تشمل إيران وأوكرانيا

خلال قمة العشرين في ديسمبر

لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية التوصل إلى صفقة سياسية شاملة، واتفاق سلام كبير، خلال قمة مجموعة العشرين في فلوريدا، ديسمبر المقبل، تشمل إيران، وروسيا وأوكرانيا.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتكثف فيه جهود الوساطة بشأن جهود استئناف المحادثات مع إيران، حيث أجرى وسطاء قطريون محادثات في طهران، الجمعة، وسط أنباء عن استمرار المناقشات في الدوحة أمس.

ونقل موقع أكسيوس عن مصدر دبلوماسي قوله إن «تقدماً إيجابياً» تحقق.

في السياق، أفاد «أكسيوس» بأن رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتانياهو يمارس ضغوطاً على ترامب لشن عملية عسكرية ضد إيران فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي أن خسارة الحزب الجمهوري في الانتخابات قد تدفع ترامب إلى التوجه نحو خيار العمل العسكري، في ظل استمرار الخلافات بشأن الملف النووي.

وفي شأن الحرب الروسية الأوكرانية، أعرب ترامب عن ثقته بأن المفاوضات يمكن أن تحقق اختراقاً، مؤكداً وجود «فرصة جيدة للغاية» لإنهاء القتال.