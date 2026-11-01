ترامب يكشف عن أهداف متبقية في إيران: يمكننا ضربها خلال 10 دقائق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت أن الولايات المتحدة دمرت جزءا كبيرا من القدرات العسكرية الإيرانية، لكن ما زال عليها "التعامل مع" هدف أو هدفين من بينهما موقع يُشتبه في كونه منشأة نووية يعرف باسم "جبل الفأس".

وأكد ترامب أن المفاوضات مع إيران لإنهاء الحرب التي بدأت في نهاية فبراير "تسير بشكل جيد، لكن كما تعلمون، فهم ليسوا جديرين بالثقة تماما".

وأكد الرئيس الأمريكي مجددا أن الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها لاتخاذ إجراء هجومي لأنها ألحقت دمارا كبيرا بالقدرات العسكرية والبرنامج النووي لإيران.

وصرّح ترامب لصحافيين في مقر إقامته بولاية فلوريدا "قضينا على قدراتهم النووية. ما زال أمامنا موقع أو موقعان يجب التعامل معهما، لكن يمكننا إنجاز ذلك في غضون 10 دقائق" ذاكرا "جبل الفأس" الواقع في محافظة أصفهان على مسافة نحو 200 كيلومتر جنوب طهران.

لكن الحكومة الإيرانية نفت القيام بأي نشاطات نووية هناك.

وفي وقت سابق السبت، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ترامب لم يتخذ قرارا بشأن توجيه ضربات جديدة لإيران في ظل تعثر المحادثات لإنهاء الحرب، وإن الولايات المتحدة ستكون منفتحة على حل دبلوماسي.