واشنطن وسيول وطوكيو تجدد تعهدها بنزع "نووي" كوريا الشمالية

أكدت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان مجددا اليوم السبت، التزامها بـ "نزع السلاح النووي بالكامل" من كوريا الشمالية التي ترفض بشكل قاطع التخلي عن ترسانتها من أسلحة الدمار الشامل.

وتتزايد التكهنات حول احتمال عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على هامش قمة أبيك المقررة الشهر المقبل في الصين، خاصة وأن ترامب وجه دعوات متكررة لبيونغ يانغ لإجراء محادثات حول الملف النووي.

وأفاد بيان أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيريه الكوري الجنوبي تشو هيون والياباني توشيميتسو موتيغي، "أعادوا التأكيد على التزامهم الراسخ بنزع السلاح النووي بالكامل" من كوريا الشمالية، وذلك خلال محادثات جرت الجمعة على هامش اجتماع مجموعة العشرين في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

كما تعهد الوزراء الثلاثة بـ"التنفيذ الكامل" لقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك حظر تقديم أي دعم مالي يساهم في تمويل برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية البالستية، وفق بيان الخارجية الأمريكية.

ورغم العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، كرست كوريا الشمالية وضعها كدولة نووية، حيث أعلن نظامها مرارا أن سلاحها النووي أمر دائم ولا رجعة فيه.

كما نددت بيونغ يانغ السبت ببيان صدر عن مجموعة من الدول التي تراقب تنفيذ العقوبات المفروضة عليها، مؤكدة أن "حملة العقوبات النمطية التي تفرضها الولايات المتحدة والغرب لا يمكنها التأثير على وضع جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية (كوريا الشمالية) كدولة تمتلك أسلحة نووية".