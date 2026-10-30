الفلبين ترفع مستوى الإنذار بعد ثوران بركان مايون

ثار البركان الأكثر نشاطا في الفلبين، اليوم الجمعة، وأطلق سحابة كثيفة من الرماد البركاني ارتفعت لنحو 3000 متر، مما دفع العلماء إلى رفع مستوى الإنذار.

وحذر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل من "تزايد احتمال حدوث ثوران بركاني خطير" في بركان مايون، الواقع في مقاطعة ألباي جنوب شرق العاصمة مانيلا.

وقال المعهد في بيان إرشادي: "حدث ثوران متوسط الشدة في بركان مايون عند الساعة 1153 صباحا اليوم، وأطلق سحابة كثيفة من الرماد البركاني تصاعدت بسرعة، لتصل إلى ارتفاع 3000 متر فوق فوهة قمة البركان".

وأضاف: "دفعت الرياح المعتدلة السحابة باتجاه غرب الجنوب الغربي، ومن المتوقع أن يتساقط الرماد في مناطق داراجا وجينوباتان والبلديات المجاورة في مقاطعة ألباي".

وعقب الثوران، رفع معهد علم البراكين والزلازل مستوى الإنذار إلى المستوى الثالث، محذرا من دخول البركان مرحلة جديدة من النشاط الصهاري. ويزيد هذا الأمر من خطر تدفقات الحمم البركانية والتيارات البركانية الفتاتية الخطيرة، التي قد تصل إلى المنحدرات العليا والوسطى للبركان خلال الأيام والأسابيع المقبلة.