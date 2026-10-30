"الأغذية العالمي": 266 مليون شخص يواجهون انعداما حاداً في الأمن الغذائي

قال لوك ليندبرغ، المدير التنفيذي الجديد لبرنامج الأغذية العالمي، إن 266 مليون شخص حول العالم يواجهون حاليا انعداما حادا في الأمن الغذائي، فيما يعاني ثلثاهم بسبب النزاعات.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، هو الأول منذ توليه مهام منصبه رسمياً قبل أيام، أن الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية تزيد من تفاقم الأزمة، مؤكدا استمرار البرنامج في جهوده لمواجهة هذه التحديات.

وأعرب، وفقا لموقع "أخبار الأمم المتحدة"، عن تقديره للعاملين في الخطوط الأمامية، الذين يواصلون أداء مهامهم في ظروف بالغة الصعوبة وفي مناطق شديدة الخطورة حول العالم.