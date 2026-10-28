إسبانيا: خطأ بشري وراء حادثة القطارين

أعلن وزير النقل الإسباني الأربعاء أن اصطدام قطارين في إسبانيا، الذي أسفر عن مقتل 64 شخصا على الأقل، وقع بعدما صدر قرار "خاطئ" باستئناف سير أحد القطارات رغم عطل فني أدى إلى توقف حركة القطارات بالكامل.

ومن المرجح أن تعيد النتائج الأولية للتحقيق في الحادث الذي وقع في إقليم كاستيا لا مانشا (وسط)، إثارة التساؤلات بشأن سلامة السكك الحديد في إسبانيا، بعدما أسفر اصطدام قطارين فائقي السرعة في يناير عن مقتل 46 شخصا.

وقال وزير النقل أوسكار بوينتي إن عطلا في نظام التحكم الآلي أثّر على 69 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية، ما "تسبب في توقف جميع القطارات التي كانت تسير في ذلك الوقت تلقائيا".

وأضاف بوينتي أن "قرار استئناف حركة القطارات، رغم عدم إعادة تشغيل النظام، يعود إلى مركز التحكم، وقد اتخذ المركز قرار استئناف الحركة في ظروف لا يمكن تفسيرها من وجهة نظرنا".

وأوضح أن قطارا تابعا لشركة السكك الحديدية الوطنية "رينفي" استأنف سيره وقطع مسافة 25 كيلومترا قبل أن يصطدم بقطار متوقف تابع لشركة "إيريو" الإسبانية الخاصة، بسرعة ربما بلغت "200 كيلومتر في الساعة".