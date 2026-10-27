ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران كان مضيعة للوقت

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يكن يفضل وقف إطلاق النار قصير الأمد مع إيران، والذي توصلت إليه إدارته في يونيو.

وقال الرئيس للحشد خلال تجمع انتخابي، في إشارة إلى الحرب الدائرة في إيران: "أعلنا وقفا قصيرا لإطلاق النار، لم أكن أفضله كثيرا ".

وأضاف أنه اعتبر الاتفاق "نوعا من إضاعة الوقت. لكن، كما تعلمون، من الأفضل أن تستمعوا إلى المتخصصين".

ولم يقدم ترامب مزيدا من التفاصيل، لكن تصريحاته كانت إشارة إلى وقف إطلاق النار الذي قال إن إدارته توصلت إليه مع إيران في يونيو، وسرعان ما انهار الاتفاق دون أن يحقق أيًا من أهدافه، بما في ذلك إجراء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتتناقض تصريحاته الحالية بشدة مع موقفه حين أعلن الاتفاق، إذ وصفه آنذاك بأنه "يوم عظيم من أجل السلام العالمي"، وقال إنه قد "يمثل بداية عصر ذهبي جديد في الشرق الأوسط".